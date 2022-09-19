رابط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2022 وأسعار وحدات مشروع سكن لكل المصريين 3

يبحث المواطنون عن رابط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2022، بعد أن أعلن صندوق الاسكان الاجتماعي فتح باب حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2022 لوحدات كاملة التشطيب، ويأتي حجز شقق الإسكان الاجتماعي ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي سكن لكل المصريين لتوفير شقق للمواطنين من منخفضي ومتوسطي الدخل.

شقق الإسكان الاجتماعي 2022

ومع زيادة البحث عن حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2022 عبر مؤشرات بحث جوجل تعرض الدستور في التقرير التالي رابط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2022، والقصة الكاملة للمشروع .

رابط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2022

يوفر صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التويل العقاري رابط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2022، ويمكن للمواطنين البحث عن كافة التفاصيل حول شقق الإسكان الاجتماعي 2022 من خلال هذا الرابط من هنا.

كما يمكن للمواطنين شراء كراسة الشروط، وسداد مقدم جدية الحجز، والمصروفات الإدارية، من خلال مكاتب البريد المميكن بالمدن بدءاً من 25 سبتمبر المقبل، وحتى السبت 1 أكتوبر المقبل للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة فقط، واعتبارا من الأحد 2 أكتوبر، وحتى الخميس 27 أكتوبر لجميع المواطنين متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة، مع توفير عدد من الأوراق وهي استمارة الحجز للوحدة السكنية والإقرار (المرفقين بالكراسة) بخط واضح، إيصال شراء الكراسة وإيصال سداد مقدم الحجز والمصاريف الإدارية، صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه وتكون سارية، شهادة تثبت صافي الدخل السنوي أو الشهري للفرد أو الأسرة مختومة وموقعة ومؤرخة من جهة العمل في تاريخ الإعلان، أي مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية تفيد صافي الدخل السنوي أو الشهري للفرد أو الأسرة.

شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل الشهري / السنوي، للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال، مدة الخدمة بالجهة لا تقل عن 6 أشهر، للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال والقطاع الخاص، بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص، يتم تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن صافي الدخل بها رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية لجهة العمل.

أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2022

يقوم المواطنون بدفع مقدم يبدأ من 10% لوحدات محدودي الدخل.

ومقدم 15% لوحدات متوسطي الدخل، لمدة تصل إلى 30 عامًا، بسعر عائد 3% سنويًا متناقصة.

تتراوح أسعار بيع الوحدات المطروحة ضمن الإعلان الجديد ما بين 194 و310 آلاف جنيه.

وتتراوح قيمة مقدم جدية الحجز ما بين 15 و22 ألف جنيه.

وتناسب الحد الأقصى لفئة منخفضي الدخل 6000 جنيه شهرياً للفرد الأعزب، و8000 جنيه شهرياً للأسرة.