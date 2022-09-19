رابط موقع وزارة التربية والتعليم وخطوات تحميل الكتب المدرسية 2022/ 2023

أتاح موقع وزارة التربية والتعليم رابط تحميل الكتب المدرسية لجميع المراحل التعليمية بدءًا من بستمر الجاري ماعدا منهجي الصف الرابع والخامس الابتدائي بعد أن أكدت وزير التربية والتعليم رضا حجازي اجراء بعض التغييرات على المنهجين، ويستطيع الطلاب في كافة الصفوف تحميل الكتب المدرسية من موقع وزارة التربية والتعليم التي كانت من أكثر الكلمات بحثًا عبر موقع جوجل ، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط موقع وزارة التربية والتعليم رابط تحميل الكتب المدرسية .

رابط موقع وزارة التربية والتعليم

يتيح موقع وزارة التربية والتعليم جميع الكتب للمراحل التعليمية المختلفة عبر رابط مخصص يتم من خلاله الاطلاع و تحميل الكتب المدرسية، فيما عدا كتب الصفين الرابع والخامس الابتدائى لتأكيد وزير التربية والتعليم على إجراء بعض التعديلات عليه، موضحًا أنه يمكن للطلاب من خلال موقع وزارة التربية والتعليم تحميل الكتب المدرسية عبر الرابط التالي من هنا.

موقع وزارة التربية والتعليم

خطوات تحميل الكتب المدرسية 2023

حسب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني يمكن تحميل الكتب المدرسية و جميع كتب دليل المعلم الخاصة بمناهج جميع الصفوف الدراسية بسهولة بصيغة PDFمن باتباع الخطوات التالية:

أولا الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم رابط تحميل الكتب المدرسية لجميع الصفوف الدراسية من خلال هذا الرابط التالي من هنا.

ثانيًا : تحميل الكتب المدرسية ـ عد تحدد المرحلة التعليمية للطالب

ثالثًا : حدد السنة الدراسية

رابعًا : حدد الفصل الدراسي

خامسًا من نوع المحتوى اختر الكتب الدراسية الالكترونية، وحدد المادة المراد تحميلها

سادسًا اضغط على بحث لتظهر لك ايقونات تحميل الكتب المدرسية

موقع وزارة التربية والتعليم

واتخذت وزاة التربية والتعليم بعض الاجراءات للعام الدراسي الجديد زتعليمات، فأكدت أنه سيتم تفعيل الغياب الإلكترونى في المدارس مع بداية العام الدراسى الجديد، كما أنه سيتم تطبيق لائحة الانضباط المدرسى على الطلاب، لتحقيق عام دراسى منضبط ومستقر منذ اليوم الأول من بدء الدراسة.

كما أكدت أنه سيتم التشديد على الطابور الصباحي في كل مدرسة، وأيضا في مسألة تسجيل الغياب يوميا، وإبلاغ ولي الأمر بمعدلات حضور وغياب ابنه بشكل دوري، بحيث يكون على دراية بمدى التزام الابن من عدمه.