الثلاثاء 20 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

رابط موقع تنسيق الأزهر| استعلم عن نتيجة الترشيح

تنسيق الأزهر
تنسيق الأزهر
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ازداد البحث عن رابط موقع تنسيق الأزهر بعد إعلان الأزهر الشريف صباح اليوم  الثلاثاء، نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية، ووفرت الأزهر رابط موقع تنسيق الازهر ويستطيع الطالب الاستعلام عن النتيجة الثانويه الأزهريه من خلاله.

 

رابط موقع تنسيق الأزهر 2022

يستطيع الطلاب الدخول عبر رابط موقع تنسيق الازهر لمعرفة نتيجة تنسيق الأزهر للعام الدراسي المقبل، وذلك من خلال زيارة رابط موقع تنسيق الازهر التالي: 

 

https://tansik.digital.gov.eg/application/main.aspx?Certificate=4

وبعد الدخول عبر رابط موقع تنسيق الأزهر 

قم  بتحديد نتيجة تنسيق الازهر برقم الجلوس

ثم كتابة الرقم السري، وينصح دائماً بإدخال الرقم السري من خلال أزرار الأرقام الموضحة بدلا من لوحة المفاتيح

وكتابة الرقم السري وهو الرقم المكتوب على استمارة النجاح 

تنسيق الدبلومات الفنية 2022 تجاري.. تفاصيل

كما توفر جريدة  الدستور نتيجة تنسيق الازهر  للبنين من خلال هذا الرابط: 

file:///C:/Users/n33/Downloads/%D8%A8%D9%86%D9%8A%D9%86%20%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-1.pdf

وتوفر أيضا نتيجة تنسيق الازهر للبنات من خلال هذا الرابط: 

file:///C:/Users/n33/Downloads/%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-1.pdf

 

موعد بدء العام الدراسي الجامعي بالأزهر 2022

صدق مجلس جامعة الأزهر على موعد بدء العام  الجامعي بالأزهر بجامعة الأزهر بالقاهرة والمحافظات كما أعلنت عن الخريطة الزمنية الخاص بـ العام الدراسي الجامعي بالأزهر، تبدأ الدراسة السبت 1 أكتوبر المقبل 2022، ينتهي الفصل الدراسي الأول يوم الخميس الموافق 5 يناير 2023. 

رابط بوابة التنسيق الالكترونى 2022.. نتيجة تنسيق الازهر ادبي وعلمي

  امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الأحد الموافق 8 يناير 2023 م، تنتهى امتحانات الفصل الدراسي الأول  الخميس الموافق 26 يناير 2023.

  وتبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم السبت الموافق 28 يناير 2023م، تنتهي إجازة نصف العام الدراسي الخميس 9 فبراير 2023 .

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 11 فبراير 2023، ينتهي الفصل الدراسي الثاني يوم الخميس الموافق 1 يونيو.

بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 3 يونيو 2023 ،  تنتهى امتحانات الفصل الدراسي الثاني الخميس الموافق 29 يونيو 2023 ، وتكون  امتحانات التصفية للفرق النهائية يوم السبت الموافق 2 سبتمبر 2023 .

وتبدأ الدراسة بجامعة الأزهر في نفس توقيت بدأ الدراسة في المدارس الحكومية والجامعات الحكومية أيضًا تيسيرًا على الأهالى.

رابط بوابة التنسيق الالكترونى 2022.. نتيجة تنسيق الازهر ادبي وعلمي

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رئيس التحرير

وائل لطفي

عبادة «المحمول»

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