رابط بوابة التنسيق الالكترونى 2022.. نتيجة تنسيق الازهر ادبي وعلمي

يبحث الطلاب عن رابط بوابة التنسيق الإلكتروني 2022 بعد إعلان نتيجة التنسيق الأزهر صباح اليوم الثلاثاء، من قبل الأزهر الشريف بعد ما يقرب من 4 أيام من انتهاء كتابة رغبات المرحلة الثانية لطلاب الأزهر، وتستعرض الدستور التفاصيل في التقرير التالي.

نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية

ومع زيادة عمليات البحث عن رابط بوابة التنسيق الالكترونى 2022 نتيجة التنسيق الأزهر أصبحت من أكثر الكلمات بحثًا عبر منصة جوجل ، وتعرض الدستور للطلاب وأولياء الأمور رابط بوابة التنسيق الالكتروني 2022 وخطوات الاستعلام عن نتيجة التنسيق الأزهر .

رابط بوابة التنسيق الالكتروني 2022

يستطيع الطلاب معرفة نتيجة التنسيق الازهر عن طريق زيارة رابط بوابة التنسيق الالكتورني 2022 من خلال https://tansik.digital.gov.eg/application/main.aspx?Certificate=4

ثم يقوم الطالب من خلال رابط بوابة التنسيق الالكتروني 2022 بتحديد المرحلة التي يدرس بها فيختار تنسيق الثانوية الأزهرية ، ثم يكتب رقم الجلوس، ثم الرقم السري و هو الرقم المكتوب على استمارة النجاح عبر رابط بوابة التنسيق الالكتروني 2022.

و يُنصح دائماً بإدخال الرقم السري من خلال أزرار الأرقام الموضحة بدلا من لوحة المفاتيح ، ثم كتابة الرقم التأكيدي.

نتيجة التنسيق الأزهر

وأعلنت جامعة الأزهر صباح اليوم في مؤتمر صحفي نتيجة التنسيق الأزهر، وتم توحيد الحد الأدنى لكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والهندسة على مستوى المنطقة الجغرافية ترسيخا لمبدأ المساواة بين طلاب جامعة الأزهر في جميع المحافظات.

ويستطيع الطلاب معرفة نتيجة التنسيق الأزهر من خلال الروابط التي توفرها جريدة الدستور والتي توفر نتيجة التنسيق الأزهر سواء لطلاب علمي علوم وعلمي رياضيات أو أدبي

ويمكن للطلاب الدخول عبر الروابط التالية لمعرفة نتيجة التنسيق الأزهر

نتيجة تنسيق الازهر للبنين

file:///C:/Users/n33/Downloads/%D8%A8%D9%86%D9%8A%D9%86%20%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-1.pdf

نتيجة التنسيق الأزهر للبنات

file:///C:/Users/n33/Downloads/%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-1.pdf

وجاء نتيجة التنسيق الأزهر لبعض الكليات كالتالي: