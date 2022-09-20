الثلاثاء 20 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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رابط بوابة التنسيق الالكترونى 2022.. نتيجة تنسيق الازهر ادبي وعلمي

جريدة الدستور
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يبحث الطلاب عن رابط بوابة التنسيق الإلكتروني 2022 بعد إعلان نتيجة التنسيق الأزهر صباح اليوم الثلاثاء، من قبل الأزهر الشريف بعد ما يقرب من 4 أيام من انتهاء كتابة رغبات المرحلة الثانية لطلاب الأزهر، وتستعرض الدستور التفاصيل في التقرير التالي.

نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 

ومع زيادة عمليات البحث عن رابط بوابة التنسيق الالكترونى  2022 نتيجة التنسيق الأزهر أصبحت من أكثر الكلمات بحثًا عبر منصة جوجل ، وتعرض الدستور للطلاب وأولياء الأمور رابط بوابة التنسيق الالكتروني 2022 وخطوات الاستعلام عن نتيجة التنسيق الأزهر .

 

رابط بوابة التنسيق الالكتروني 2022

 

يستطيع الطلاب معرفة نتيجة التنسيق الازهر عن طريق زيارة رابط بوابة التنسيق الالكتورني 2022 من خلال https://tansik.digital.gov.eg/application/main.aspx?Certificate=4

 ثم يقوم الطالب من خلال رابط بوابة التنسيق الالكتروني 2022  بتحديد المرحلة التي يدرس بها فيختار تنسيق الثانوية الأزهرية ، ثم يكتب رقم الجلوس، ثم الرقم السري و هو الرقم المكتوب على استمارة النجاح عبر رابط بوابة التنسيق الالكتروني 2022.

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الآن.. نتيجة تنسيق الأزهر 2022 لطلاب علمي وأدبي

  و يُنصح دائماً بإدخال الرقم السري من خلال أزرار الأرقام الموضحة بدلا من لوحة المفاتيح ، ثم كتابة الرقم التأكيدي.

نتيجة التنسيق الأزهر 

وأعلنت جامعة الأزهر صباح اليوم في مؤتمر صحفي نتيجة التنسيق الأزهر، وتم  توحيد الحد الأدنى لكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والهندسة على مستوى المنطقة الجغرافية ترسيخا لمبدأ المساواة بين طلاب جامعة الأزهر في جميع المحافظات.

متاحة الآن.. لينك نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2022 باسم الطالب

ويستطيع الطلاب معرفة نتيجة التنسيق الأزهر من خلال الروابط التي توفرها جريدة الدستور والتي توفر نتيجة التنسيق الأزهر سواء لطلاب علمي علوم وعلمي رياضيات أو أدبي 

ويمكن للطلاب الدخول عبر الروابط التالية لمعرفة نتيجة التنسيق الأزهر 

 

نتيجة تنسيق الازهر للبنين 

file:///C:/Users/n33/Downloads/%D8%A8%D9%86%D9%8A%D9%86%20%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-1.pdf

 

نتيجة التنسيق الأزهر للبنات 

file:///C:/Users/n33/Downloads/%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-1.pdf

 

وجاء نتيجة التنسيق الأزهر لبعض الكليات كالتالي: 

  1. كلية العلوم بالقاهرة تخصص عام 533 درجة بنسبة  82%.
  2. كلية الهندسة الزراعية القاهرة تخصص عام 530 درجة بنسبة 81.54%.
  3. اللغات والترجمة تخصص عام 406 درجة بنسبة  62.46%.
  4. معهد إعداد فنى التحاليل البيولوجية بكلية العلوم القاهرة 575 درجة بنسبة 88.46%.
  5. معهد إعداد فني المختبرات بكلية العلوم القاهرة  566 درجة بنسبة 87.08%.
  6. كلية الإعلام 499 درجة بنسبة 76.77%.
  7. كلية التجارة بالقاهرة تخصص عام 471 درجة بنسبة 72.46%.
  8. كلية الزراعة بالقاهرة تخصص عام 489 درجة بنسبة 75.23%.
  9. كلية التربية بالقاهرة تخصص عام 379  درجة بنسبة58.31 %.
  10. كلية اللغة العربية تخصص عام 435 درجة بنسبة  53.08%.
رابط بوابة التنسيق الالكتروني نتيجة التنسيق الازهر رابط بوابة التنسيق الالكتروني 2022 بوابة التنسيق الالكتروني الأزهر الشريف المرحلة الثانية لطلاب الازهر نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

عبادة «المحمول»

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