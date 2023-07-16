ads
الأحد 16 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عبدالمجيد: زيادة معاشات الصحفيين بقيمة مساوية للبدل حق لأساتذة المهنة

أيمن عبدالمجيد
أيمن عبدالمجيد

صرح أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنة المعاشات وهيئة التأديب بنقابة الصحفيين، بأن زيادة معاشات الصحفيين وأسرهم المُستحقين عنهم حق سيتم العمل على إقراره من مجلس النقابة في أسرع وقت.

وكان عبدالمجيد تقدم بمذكرة رسمية حملت رقم وارد 1798 بتاريخ 11 أبريل 2023، طالب فيها نقيب الصحفيين إدراج مشروع قرار بزيادة المعاشات 600 جنيه شهريًا، أسوة بزيادة بدل التكنولوجيا والتدريب.

وقال عبدالمجيد: إنها زيادة مستحقة لأساتذتنا، شيوخ ورواد المهنة، متعهم الله بالصحة والعافية، ومستحقة لمن يتقاضون معاشًا عن أساتذتنا الراحلين، الذين أفنوا أعمارهم في خدمة الصحافة.

وأكد عبدالمجيد أنه سيعرض على مجلس النقابة صرف زيادة قدرها 600 جنيه بأثر رجعي، بداية من شهر أبريل، وفي أسرع وقت ممكن، نظرًا لما يعانيه الأساتذة من ظروف اقتصادية وتزايد في فاتورة المعيشة والعلاج، وغيرها من متطلبات الحياة اليومية.

أيمن عبدالمجيد لجنة المعاشات نقابة الصحفيين معاشات الصحفيين مجلس النقابة

الأكثر قراءة

إحالة ضابط شرطة و5 آخرين للمحاكمة الجنائية فى "أحداث سيدى برانى"

التحرى عن الشبهة الجنائية للمتهم بدهس المحامية أميرة جمال

الدكتور أحمد أبواليزيد: طفرة غير مسبوقة فى الزراعة تضع مصر على خطى الاكتفاء الذاتى من السلع الاستراتيجية

الأرصاد تحذر.. أجواء شديدة الحرارة اليوم

"تعرضت للأذى من الأطفال".. "سلحفاة المطرية" تعود إلى بيئتها بتوجيه وزارى

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2024 رسميا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

رحلات الروس إلى سوريا

وائل لطفي

لا لمقاولى الهدد فى السياسة المصرية

ماجد حبته

خامس قمة إفريقية مصغرة

أحمد الصغير

جريمة رياضية فى حق الدولة المصرية!

مؤمن المحمدي

منتخب مصر

محمد عبدالعزيز

يا طلاب الثانوية.. هل أفادتكم التجربة شيئًا؟

د.كريمة الحفناوى

الحوار العربى – الأوروبى حول الدين والمجتمع المدنى

خالد حريب

مؤتمر دول الجوار السودانى.. طموح وتفاؤل

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بعد نقله إلى المستشفى.. من يحل محل "نتنياهو" فى الطوارئ الطبية؟

بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى..عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

نتنياهو يظهر فى فيديو داخل المستشفى بعد حالة إعياء شديدة: «اشربوا مياه»