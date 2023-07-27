الخميس 27 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار الظهيرة| إعلان نتائج الثانوية الأزهرية.. وذروة ارتفاع الحرارة اليوم

الظهيرة
الظهيرة

شهدت الساعات القليلة الماضية العديد من الأحداث السياسية والاجتماعية والرياضية والفنية وغيرها، يرصدها "الدستور" في نشرة "أخبار الظهيرة".

بعد قليل.. إعلان نتائج الثانوية الأزهرية

د. الضويني

يعقد الأزهر الشريف، بعد قليل، في تمام الثانية عشر ظهرًا، مؤتمرًا صحفيًّا لإعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2022 /2023، حيث يعتمدها الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر.. للمزيد اضغط هنا.

عدد الأندية المشاركة في البطولة العربية 2023 وقيمة الجوائز ونظام الصعود

الزمالك

أصبح البحث عن عدد الفرق المشاركة في البطولة العربية للأندية "كأس الملك سلمان"، هو الأكثر كثافة عبر محرك “جوجل” خلال الساعات القليلة الماضية، نظرًا لتواجد ممثل الكرة المصرية “نادي الزمالك”.. للمزيد اضغط هنا.

الليلة.. أحمد سعد يُحيى حفلًا بمهرجان العلمين الجديدة

أحمد سعد

تستقبل مدينة العلمين الجديدة، الليلة، الآلاف من زوار المدينة الساحلية من أجل حضور حفل النجم أحمد سعد في ثاني حفلات مهرجان العلمين الجديدة الفنية بعد النجاح غير المسبوق للحفل الأول.. للمزيد اضغط هنا.

"أبو هشيمة" عن مساعدات التحالف الوطني: التمكين الاقتصادي هو التنمية المستدامة لمصر

النائب أحمد أبو هشيمة

عبر النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، عن سعادته بتنفيذ البروتوكول تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، في محافظة بني سويف لتخفيف الأعباء عن الأسر الأولى بالرعاية.. للمزيد اضغط هنا.

الأرصاد: اليوم ذروة ارتفاع الحرارة بكل الأنحاء والمحسوسة بالقاهرة 43 درجة

درجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن اليوم الخميس 27 يوليو ذروة الارتفاع في درجات الحرارة على كل الأنحاء، حيث متوقع أن تسجل القاهرة الكبرى 40 درجة مئوية في الظل.. للمزيد اضغط هنا.

رسالة عاجلة من "الضرائب" للمنشآت الخاضعة لـ"القيمة المضافة"

الدكتور فايز الضباعني،

قال الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب، إنه من الضروري قيام المنشآت الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (67) لسنة 2016.. للمزيد اضغط هنا.

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