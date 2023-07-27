الليلة.. أحمد سعد يحيي حفلا بمهرجان العلمين الجديدة

تستقبل مدينة العلمين الجديدة، الليلة، الآلاف من زوار المدينة الساحلية من أجل حضور حفل النجم أحمد سعد في ثاني حفلات مهرجان العلمين الجديدة الفنية بعد النجاح غير المسبوق للحفل الأول والذي قدمه النجم تامر حسني وجذب الآلاف من الجمهور.

وأنهى النجم أحمد سعد استعداداته للحفل الجديد، وقبل الحفل بساعات أجرى البروفات النهائية للحفل وتواجد في منطقة العلمين أرينا من أجل متابعة الاستعدادات النهائية للحفل الجديد حيث تم وضع اللمسات النهائية على تجهيزات الحفل حيث سيتم تقديم فقرات ترفيهيا وعروض نارية وإضاءة قبل وخلال الحفل ومن المقرر أن تتواجد مجموعة من العروض الراقصة بالمهرجان.

ويقدم أحمد سعد برنامجا مميزا من الأغنيات استقر على تقديمه مع فريق عمله وفرقته الموسيقية ومنها الأغاني التي أحبها الجمهور منها "اليوم الحلو ده وصدقيني وسايرينا يا دنيا ويا ليالي" وغيرها من الأغنيات حيث يتواجد أحمد سعد بين جمهور لمدة تقارب على 3 ساعات ليواصل نجاحاته الشخصية في الحفلات والأغنيات ويواصل مهرجان العلمين الجديدة تقديم العروض الناجحة ويجذب الجمهور الغفير في حفلاته وفعالياته المختلفة.

وأحيا النجم تامر حسني الأسبوع الماضي، أضخم حفلات الموسم بالعلمين أرينا بحضور الآلاف من الجمهور المصري والعربي مقدما إبهارا بصريا وغنائيا بشكل مميز حمس الجمهور لحضور الحفلات القادمة.