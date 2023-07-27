عدد الأندية المشاركة في البطولة العربية 2023 وقيمة الجوائز ونظام الصعود

أصبح البحث عن عدد الفرق المشاركة في البطولة العربية للأندية "كأس الملك سلمان"، هو الأكثر كثافة عبر محرك “جوجل” خلال الساعات القليلة الماضية، نظرًا لتواجد ممثل الكرة المصرية “نادي الزمالك”، في المسابقة العربية، التي تعد فرصة لن تتكرر مرة أخرى، لمصالحة جماهيره وإنقاذ موسمه الصفري الخالي من الألقاب، بعد ضياع الكثير من البطولات المحلية والقارية منه، لصالح غريمه التقليدي النادي الأهلي هذا الموسم.

موعد انطلاق البطولة العربية 2023

وتنطلق البطولة العربية للأندية، غدًا الخميس، وتستمر حتى يوم 12 أغسطس المقبل، بالمملكة العربية السعودية.

وتقام البطولة في مدن “أبها والباحة والطائف”.

ويشارك في كأس الملك سلمان للأندية، 16 فريقا، حيث تم تقسيمهم إلى 4 مجموعات حيث تضم كل مجموعة 4 فرق.

الأندية المشاركة في البطولة العربية 2023

وجاءت المجموعة الأولى على النحو التالي:

الترجي والصفاقسي التونسيين، واتحاد جدة السعودي والشرطة العراقي.

أما المجموعة الثانية تضم كل من:

السد القطري والوداد المغربي والهلال السعودي وأهلي طرابلس الليبي.

أما المجموعة الثالثة وتضم:

الزمالك والاتحاد المنستيري التونسي والنصر والشباب السعوديين.

وأخيرًا المجموعة الرابعة وتضم:

شباب بلوزداد الجزائري والرجاء المغربي والكويت الكويتي والوحدة الإماراتي.

ويصعد الأولى والثانية من كل مجموعة للدور التالي.

جدول مباريات كأس الملك سلمان للأندية

الجولة الأولى للمجموعات: 27 و28 يوليو.

الجولة الثانية للمجموعات: 30 و31 يوليو.

الجولة الثالثة للمجموعات: 2 و3 أغسطس.

مباريات ربع النهائي: 5 و6 أغسطس.

مباريات نصف النهائي: 9 أغسطس.

موعد المباراة النهائية: 12 أغسطس.

جوائز بطولة كأس العرب