اتحاد جدة يُعلن انتهاء أزمة قيد لاعبيه قبل انطلاق البطولة العربية

أعلن نادي الاتحاد السعودي، اليوم الأربعاء، عن حصوله على شهادة الكفاءة المالية، والتي تمنحها وزارة الرياضية السعودية.

وقال الاتحاد، في بيان نشر عبر موقعه الرسمي "تشهد لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية بوزارة الرياضة بأن نادي الاتحاد قد استوفى التزاماته المالية والتعاقدية، حسب النطاق المحدد، حتى تاريخ 31 مارس 2023، وفقًا لأحكام الكفاءة المالية للأندية الرياضية".

وتمنح شهادة الكفاءة المالية لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين التي استطاعت الوفاء بسداد الالتزامات المالية المستحقة عليها.

وبذلك سيتمكن نادي الاتحاد السعودي من قيد صفقاته الجديدة محليًا، ليكون بمقدورها المشاركة في منافسات بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال، والتي ستنطلق يوم غدٍ الخميس.

كان الاتحاد العربي لكرة القدم، قد أكد في وقت سابق أن الأندية المشاركة في كأس الملك سلمان، التي لم تُسجِّل لاعبيها في الاتحاد المحلي، لن تتمكَّن من إشراكهم في منافسات البطولة، مشيرًا إلى أن القوائم ستُراجع، خلال الأيام المقبلة، من قِبل اللجنة المنظِّمة للتأكُّد من وجودهم في القوائم الرسمية لاتحاداتهم.