الزمالك يمدد عقود محمود علاء وأحمد عيد بعد البطولة العربية

‏قرر مجلس إدارة نادي الزمالك تمديد عقدي اللاعبين محمود علاء قلب دفاع فريق الكرة والعائد من الإعارة من فريق الاتحاد السكندري الموسم الماضي، ‏وتمديد عقد الظهير الأيمن الصاعد أحمد عيد بعد انتهاء إعارته إلى فريق نادي إنبي الموسم المنتهي.

‏كانت لجنة الكرة بالزمالك قد أوصت بعودة اللاعبين للزمالك وعدم تجديد إعارة محمود علي إلى فريق الاتحاد السكندري وعدم تجديد إعارة أحمد عيد إلى فريق إنبي والاكتفاء بإعارتهم الموسم الماضي.

وأكدت لجنة الكرة حاجة فريق الزمالك إلى جهود اللاعبين في الموسم الجديد.

‏يذكر أن عقد محمود علاء وعقد أحمد عيد ينتهيان مع الزمالك في الصيف المقبل، وبذلك يحق للاعبين التوقيع لأي ناد آخر في يناير المقبل دون حصول الزمالك على أي مقابل مادي.

‏ولذلك قرر مجلس إدارة الزمالك تمديد عقدي اللاعبين بمجرد عودة الفريق من البطولة العربية المقامة حاليا بالسعودية

وتم الاتفاق على شروط تجديد التعاقد مع محمود علاء لمدة ثلاث سنوات وتجديد عقد أحمد عيد لمدة خمس سنوات خاصة أنه لاعب صغير السن وما زال المستقبل أمامه للتألق في السنوات المقبلة.

‏وأكد عبدالواحد السيد، مدير الكرة، أن تمديد وتجديد عقود محمود علاء وأحمد عيد من اختصاص مجلس الإدارة الذي يسعى للاستفادة ماديًا من اللاعبين حتى لو طلب اوسوريو، المدير الفني، الاستغناء عنهم وعدم الحاجة إلى جهودهما.

ولذلك يستطيع نادي الزمالك بيع اللاعبين والاستفادة منهم ماديًا بعد التجديد خاصة أنهما من نجوم المنتخبات الوطنية والمعروف أن نادي الزمالك موقوف من قيد اللاعبين في قائمة الموسم الجديد بناء على قرار فيفا بسبب قضية شيكابالا وانشمبونج، ولذلك قرر مجلس الزمالك عودة كل اللاعبين المعارين هذا الموسم للاستفادة من جهودهم في حالة عدم استطاعة النادي تسديد الغرامات واستمرار وقف القيد حتى يناير المقبل.

ويستعد الزمالك لخوض مباريات البطولة العربية التي ستنطلق، غدا الخميس، في السعودية.

وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولة كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد- محمد صبحى- محمد نديم.

خط الدفاع: عمر جابر- حمزة المثلوثي- محمد عبدالغني- حسام عبدالمجيد– مصطفى الزناري- محمد طارق– أحمد فتوح- حاتم سكر- أحمد زكي.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا"- نبيل عماد دونجا- حمدي علاء- محمد حسام "بيسو"- عمرو السيسي- أحمد سيد "زيزو "- يوسف إبراهيم "أوباما"– سيد عبدالله "نيمار"– أحمد عبدالرحيم "ايشو"– إبراهيما نداى– محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري– ناصر منسى– علي ياسر- محمد صلاح زكي.

ويبدأ الزمالك مشواره بالبطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي يوم الجمعة 28 يوليو ثم الشباب السعودي يوم الإثنين 31 من الشهر ذاته ثم النصر السعودي يوم 3 أغسطس المقبل.