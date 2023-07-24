الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباراة الزمالك ضد الاتحاد المنستيري في البطولة العربية للأندية والقنوات الناقلة

الزمالك
الزمالك

موعد مباراة الزمالك ضد الاتحاد المنستيري في البطولة العربية للأندية والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة وجماهير القلعة البيضاء، لمتابعة اللقاء ضمن منافسات دور المجموعات بالمسابقة.

موعد مباراة الزمالك ضد الاتحاد المنستيري في البطولة العربية للأندية 

من المقرر أن يكون موعد مباراة الزمالك ضد الاتحاد المنستيري في البطولة العربية للأندية، يوم الجمعة المقبل، الموافق 28 يوليو، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ملعب مباراة الزمالك ضد الاتحاد المنستيري في البطولة العربية للأندية 

ستُقام مباراة الزمالك ضد الاتحاد المنستيري في البطولة العربية للأندية، على ملعب "مدينة الملك فهد بالطائف" في السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة مباراة الزمالك ضد الاتحاد المنستيري في البطولة العربية للأندية

ستُذاع مباراة الزمالك ضد الاتحاد المنستيري في البطولة العربية للأندية، عبر شبكة الرياضية السعودية SSC.

وبشكل عام، تُذاع مباريات البطولة العربية للأندية، عبر شبكة الرياضية السعودية SSC، وقناة أبو ظبي الرياضية، وقناة الكأس، وقناة دبي الرياضية، والعديد من القنوات الأخرى.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تحت قيادة المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، لتحقيق الفوز في مستهل مشواره بالبطولة العربية للأندية.

كذلك يرغب فريق الاتحاد المنستيري التونسي في تحقيق نتيجة إيجابية بالمباراة أيضًا، من أجل تسهيل مهمته في التأهل للدور التالي من البطولة العربية للأندية.

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موعد انطلاق البطولة العربية للأندية 2023 والمباراة النهائية

من المقرر أن تنطلق البطولة العربية للأندية 2023، يوم 27 يوليو الجاري، على أن تكون المباراة النهائية يوم 12 أغسطس المقبل.

وتم تسمية هذه النسخة من بطولة كأس العرب للأندية باسم "كأس الملك سلمان للأندية 2023"؛ وذلك لأنها ستُقام في المملكة العربية السعودية، وينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم.

مجموعات كأس الملك سلمان للأندية 2023

المجموعة الأولى: الترجي التونسي – الاتحاد السعودي – الصفاقسي التونسي – الشرطة العراقي.

المجموعة الثانية: السد القطري – الوداد المغربي – الهلال السعودي – الأهلي طرابلس الليبي.

المجموعة الثالثة: الزمالك المصري – النصر السعودي – الشباب السعودي – الاتحاد المنستيري التونسي.

المجموعة الرابعة: شباب بلوزداد الجزائري - الرجاء المغربي – الوحدة الإماراتي – الكويت الكويتي.

الزمالك الاتحاد المنستيري البطولة العربية للأندية موعد مباراة الزمالك أوسوريو كأس الملك سلمان للأندية

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