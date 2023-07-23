الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أوسوريو يرفض تغيير طريقه لعب الزمالك في البطولة العربية

كالورس أوسوريو مدرب
كالورس أوسوريو مدرب الزمالك

‏حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق على إعداد تقارير خاصة عن الفرق التي ستواجه الزمالك في مجموعتها  في البطولة العربية للأندية التي تنطلق خلال أيام قليلة بالسعودية، وتضم المجموعة النصر السعودي والمنيستيري التونسي والشباب السعودي ، حيث تضم هذه الاندية نجوم دولية قوية.

‏وطلب أعضاء الجهاز المعاون من أوسوريو ضرورة تعديل طريقة لعب الفريق التي يؤديها خلال المباراة الأخيرة من الدوري المصري.

ووجه  الجهاز المعاون تحذيراً  كبيراً من اللعب بهذه الطريقة 1/3/3/3 وتفتح مساحات في دفعات الفريق مما تهدد بإصابة مرمى الزمالك بالعديد من الأهداف خاصة إن الفرق التي ستواجه الزمالك وفي مقدمتها النصر السعودي والشباب بضمان  نخبة من أفضل نجوم العالم لكرة القدم في مقدمتهم كرستيانو رونالدو  ويخشي الجهاز المعاون أن يخسر الزمالك هذه المباريات بفرق كبير من الاهداف مما يؤثر علي شكل الفريق أمام العالم.

‏وكانت المفاجأة أن أوسوريو رفض تغيير طريقة اللعب واصر على اللعب في البطولة العربية بنفس طريقته المعتادة وبنفس مجموعة اللاعبين التي شاركت في المباريات الاخيرة.

وأكد أوسوريو أن لاعبي  الزمالك نجحوا في استيعاب الطريقة بنسبة كبيرة ولديهم القدرة على تقديم عروض جيدة و نتائج  طيبة في البطولة العربية والمنافسة على صدارة المجموعة.

وتطير بعثة فريق الزمالك إلى المملكة العربية السعودية اليوم الأحد من أجل المشاركة في منافسات البطولة العربية المقرر انطلاقها يوم 27 يوليو الجاري .

ويبدأ الزمالك مشواره بالبطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي يوم الجمعة 28 يوليو ثم الشباب السعودي يوم الإثنين 31 من الشهر ذاته ثم النصر يوم 3 أغسطس.

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