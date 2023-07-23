الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

قائمة الزمالك المشاركة فى البطولة العربية

الفريق الأول لكرة
الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، عن قائمة الأبيض التي ستسافر إلى السعودية مساء اليوم الأحد للمشاركة في البطولة العربية.

وتضم القائمة كلًا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثى - محمد عبدالغني - حسام عبدالمجيد – مصطفى الزناري - محمد طارق – أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي.

خط  الوسط: محمد أشرف "روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدي علاء - محمد حسام "بيسو" عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو" - يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبدالله "نيمار" – أحمد عبدالرحيم "إيشو" – إبراهيما نداى – محمود عبدالرازق "شيكابالا".

خط  الهجوم: سيف الدين الجزيرى – ناصر منسى – علي ياسر.

وتطير بعثة فريق الزمالك إلى المملكة العربية السعودية اليوم الأحد، من أجل المشاركة في منافسات البطولة العربية المقرر انطلاقها يوم 27 يوليو الجاري.

ويبدأ الزمالك مشواره بالبطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي يوم الجمعة 28 يوليو ثم الشباب السعودي يوم الإثنين 31 من الشهر ذاته ثم النصر يوم 3 أغسطس.

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