التعاون السعودى يسدد للزمالك الدفعة الأخيرة من مستحقات مصطفى فتحى

كشفت تقارير صحفية سعودية عن أن إدارة نادي التعاون السعودي سددت كامل المبلغ المتبقي من قيمة انتقال مصطفى فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، من الزمالك إلى صفوفه، تمهيدًا لاستخراج شهادة الكفاءة المالية.

وذكرت صحيفة «الرياضية» السعودية بحسب مصادر قريبة، أن إدارة التعاون سددت 400 ألف دولار لنظيرتها في الزمالك، وهي الدفعة الأخيرة من بيع عقد مصطفى فتحي.

وأوضحت الصحيفة أن السداد جاء تمهيدًا لبيع عقد اللاعب، الذي يمتلكه التعاون، والمتبقي منه موسم واحد، إلى نادي بيراميدز بعد أن مثَّل مصطفى فتحي الأخير خلال الموسم الماضي على سبيل الإعارة.

وأشارت الصحيفة إلى أن صفقة انتقال مصطفى فتحي إلى بيراميدز من المتوقَّع أن تتم خلال الـ 48 ساعة المقبلة بعد اتفاق الطرفين، مضيفة أن إدارة التعاون اشترطت بيع عقد اللاعب مقابل مليون دولار، لكنَّ بيراميدز طلب تخفيض المبلغ.