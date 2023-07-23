مرتضي منصور: الزمالك يملك فريق كرة "مرعب" ولا يستطيع أحد منافسته

صرح منذ قليل مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، عبر الإذاعة الداخلية للنادي، أنه ينتظر نتائج إيجابية للفريق الأول لكرة القدم، خلال مشاركته في البطولة العربية التي تقام في السعودية يوم الجمعة القادمة، حيث يلتقي الفريق الأبيض المصري مع فريق الاتحاد المنستيري التونسي في تمام الساعة ٦ مساءً.



وقال منصور بعد جلسة وداع للاعبين عقدها صباح اليوم، قبل سفرهم للمشاركة في البطولة، إن الزمالك يملك فريقا مرعبا لا يستطيع أحد منافسته أو مجابهته، خاصة بعد عودة اللاعبين المعارين إليه مرة أخري، وهم، يوسف أوباما، أحمد أيمن منصور، حمدي علاء، محمود علاء، بالإضافة إلى بعض اللاعبين الشباب الذي شاركوا مع الفريق خلال المباريات الأخيرة لبطولة الدوري العام.



وقد منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، إجازة لمدة ٥ أيام للاعبين، عقب انتهاء مباريات بطولة الدوري العام، التي احتل فيها الفريق المركز الثالث، عقب تعادله في المباراة الأخيرة مع فاركو بنتيجة ٢/٢، بعدما كان متقدما في النتيجة خلال مجريات الشوط الأول بالمباراة بهدفين نظيفين، وعاد الفريق للتدريبات مرة أخري منذ يومين للاستعداد للمشاركة في البطولة العربية.