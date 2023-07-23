الأحد 23 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مرتضي منصور: الزمالك يملك فريق كرة "مرعب" ولا يستطيع أحد منافسته

مرتضى منصور
مرتضى منصور

صرح منذ قليل مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، عبر الإذاعة الداخلية للنادي، أنه ينتظر نتائج إيجابية للفريق الأول لكرة القدم، خلال مشاركته في البطولة العربية التي تقام في السعودية يوم الجمعة القادمة، حيث يلتقي الفريق الأبيض المصري مع فريق الاتحاد المنستيري التونسي في تمام الساعة ٦ مساءً.


وقال منصور بعد جلسة وداع للاعبين عقدها صباح اليوم، قبل سفرهم للمشاركة في البطولة، إن الزمالك يملك فريقا مرعبا لا يستطيع أحد منافسته أو مجابهته، خاصة بعد عودة اللاعبين المعارين إليه مرة أخري، وهم، يوسف أوباما، أحمد أيمن منصور، حمدي علاء، محمود علاء، بالإضافة إلى بعض اللاعبين الشباب الذي شاركوا مع الفريق خلال المباريات الأخيرة لبطولة الدوري العام.


وقد منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، إجازة لمدة ٥ أيام للاعبين، عقب انتهاء مباريات بطولة الدوري العام، التي احتل فيها الفريق المركز الثالث، عقب تعادله في المباراة الأخيرة مع فاركو بنتيجة ٢/٢، بعدما كان متقدما في النتيجة خلال مجريات الشوط الأول بالمباراة بهدفين نظيفين، وعاد الفريق للتدريبات مرة أخري منذ يومين للاستعداد للمشاركة في البطولة العربية.

الأكثر قراءة

تفاصيل مشاجرة أفراد بالشوم داخل البحر.. "مصايف الإسكندرية" توضح

تغييرات بالجملة فى تشكيل الأهلى ضد بيراميدز بالدورى

موعد انتهاء أزمة قطع الكهرباء وتخفيف الأحمال

أصيب بأزمة قلبية.. وفاة مشجع للمصرى البورسعيدى بعد خسارة كأس الرابطة

لا داعى للذعر.. «الدستور» تكشف حقيقة انتشار «مرض غامض» فى مصر

بيان من مجلس المصرى للجماهير بعد خسارة كأس الرابطة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الجزيرة الغامضة

وائل لطفي

ثورة يوليو.. الضرورة والممكن

محمد العسيري

التجار واللعب فى مزاج المصريين

ماجد حبته

مصالح الـ20 أم الكوكب؟!

جمعة قابيل

عندما ينصفك الرئيس

القس. رفعت فكرى

حرية الاعتقاد

لواء.حمدى البطران

حديث عن المعاناة

مؤمن المحمدي

الفريسة والصياد

صور

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

أول ظهور لنتنياهو بعد إجراء جراحة قلب عاجلة: صحتى ممتازة (فيديو)

خضع لجراحة قلب عاجلة.. من ينوب عن نتنياهو فى رئاسة حكومة إسرائيل؟

نقل نتنياهو إلى المستشفى فجرًا: تفاصيل خضوعه لجراحة قلب عاجلة (فيديو)