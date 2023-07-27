الأرصاد: اليوم ذروة ارتفاع الحرارة بكل الأنحاء والمحسوسة بالقاهرة 43 درجة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن اليوم الخميس 27 يوليو ذروة الارتفاع فى درجات الحرارة على كل الأنحاء، حيث متوقع أن تسجل القاهرة الكبرى 40 درجة مئوية فى الظل، أما عن درجة الحرارة المحسوسة المتوقعة 43 درجة مئوية، وجنوب الصعيد فدرجة الحرارة المحسوسة المتوقعة 45 درجة مئوية.

ويشهد اليوم الخميس ارتفاعًا فى درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية جنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة رطب ليلًا على كل الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم ارتفاعًا فى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، وشبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 40 درجة والمحسوسة 43 درجة والصغرى 27 درجة، والإسكندرية العظمى 35 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 33 درجة والصغرى 25 درجة، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 30 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والمحسوسة 45 والصغرى 29 درجة.

يذكر أن الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م حدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي الأربعاء 21 يونيو، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يومًا و13 ساعة و52 دقيقة.