"أبو هشيمة" عن مساعدات التحالف الوطني: التمكين الاقتصادي هو التنمية المستدامة لمصر

عبر النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، عن سعادته بتنفيذ البروتوكول تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، في محافظة بني سويف لتخفيف الأعباء عن الأسر الأولى بالرعاية.

وقال خلال لقائه ببرنامج 8 الصبح المذاع على قناة DMC، اليوم الخميس، إن التمكين الاقتصادي بحد وصفة هو التنمية المستدامة لمصر، مضيفًا أن التحالف قدم مساعدات غذائية في محافظة بني سويف تقدر بـ 20 طنا، والشهر الماضي تم تقديم ما يقرب من 60 طن مواد غذائية، معلقا مكملين مع التمكين الاقتصادي".

وأشار رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، إلى أن البروتوكول عبارة عن 1200 مشروع يقدم كل شهر 200 مشروع خلال الفترة المقبلة ويوفر ما لا يقل عن 1000 فرصة عمل، منوهًا أن التمكين الاقتصادي هو حلم يراود جميع مؤسسي الأعمال الخيرية في مصر حتي تستطيع الدولة أن تصبح منتجة.

- 100000 كرتونة سلع غذائية

من جهته قال محمد على جبر، منسق عام مؤسسة حياة في بني سويف، أنه منذ انطلاق التحالف في المحافظة تم توزيع 100000 كرتونة سلع غذائية، مشيرًا إلى أنه تم توزيع خلال الـ 3 أشهر الماضية بصفة مستمرة 3000 كيلو لحمة و3000 كرتونة شهريًا لـ 3000 أسرة الأولى بالرعاية، بالاضافة مشروع تمكين اقتصادي شهريا، وسيستمر خلال الأشهر المقبلة بنفس الكمية.

جدير بالذكر أن مؤسسات حياة كريمة والأورمان وأبو هشيمة الخير، واصلت فعاليات توزيع 12 طن لحوم 6 الاف كرتونة مساعدات اجتماعية و1200 مشروع اقتصادي بمحافظة بني سويف، أمس الأربعاء.