لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الدور الثاني برقم الجلوس يرتفع البحث الآن عنها ونقدم لكم رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2023، ونستعرض لكم رابط نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية الشرقية برقم الجلوس.

لينك نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2023

كان أدى الطلاب امتحانات الدور الثاني لهذه السنة 2023، حيث ينتظر الجميع نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس أو بالرقم القومي للطالب.

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رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني برقم الجلوس 2023 محافظة الشرقية

وفي هذا السياق الهام ننشر في السطور التالية رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني برقم الجلوس 2023 اضغط هنا .

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2023

-اللغة العربية، تقدر بـ80 درجة كلي في نهاية السنة، مقسمة على الترمين الأول 40 درجة والثاني 40 درجة.

- اللغة الإنجليزية، وتقدر بـ60 درجة كلي في نهاية السنة، مقسمة على الترمين الأول 30 درجة، والثاني 30 درجة.

-الدراسات الاجتماعية، وتقدر بـ40 درجة في نهاية العام، مقسمة على الترمين الأول 20 درجة والثاني 20 درجة.

ننشر نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2023

-الجبر، وتقدر بـ30 درجة في نهاية العام، مقسمة على الترمين الأول 15 درجة والثاني 15 درجة.

-الهندسة، وتقدر بـ30 درجة في نهاية العام، مقسمة على 15 درجة في الترم الأول، و 15 درجة في الترم الثاني.

-العلوم، تقدر بـ40 درجة في نهاية العام، مقسمة على الترمين 20 درجة في الترم الأول، و20 درجة في الترم الثاني.

ننشر نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2023

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الدور الثاني برقم الجلوس