الأحد 06 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الدور الثاني برقم الجلوس

الإعدادية
الإعدادية

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الدور الثاني برقم الجلوس يرتفع البحث الآن عنها ونقدم لكم رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2023، ونستعرض لكم رابط نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية الشرقية برقم الجلوس.

لينك نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2023

كان أدى الطلاب امتحانات الدور الثاني لهذه السنة 2023، حيث ينتظر الجميع نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس أو بالرقم القومي للطالب.

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نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2023.. نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية الشرقية

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني برقم الجلوس 2023

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني برقم الجلوس 2023 محافظة الشرقية

وفي هذا السياق الهام ننشر في السطور التالية رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني برقم الجلوس 2023 اضغط هنا .

 

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2023

-اللغة العربية، تقدر بـ80 درجة كلي في نهاية السنة، مقسمة على الترمين الأول 40 درجة والثاني 40 درجة.

- اللغة الإنجليزية، وتقدر بـ60 درجة كلي في نهاية السنة، مقسمة على الترمين الأول 30 درجة، والثاني 30 درجة.

-الدراسات الاجتماعية، وتقدر بـ40 درجة في نهاية العام، مقسمة على الترمين الأول 20 درجة والثاني 20 درجة.

ننشر نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2023

-الجبر، وتقدر بـ30 درجة في نهاية العام، مقسمة على الترمين الأول 15 درجة والثاني 15 درجة.

-الهندسة، وتقدر بـ30 درجة في نهاية العام، مقسمة على 15 درجة في الترم الأول، و 15 درجة في الترم الثاني.

-العلوم، تقدر بـ40 درجة في نهاية العام، مقسمة على الترمين 20 درجة في الترم الأول، و20 درجة في الترم الثاني.

ننشر نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2023

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الدور الثاني برقم الجلوس

المحافظة  رابط النتيجة
 بوابة التعليم الأساسي محافظة القاهرة من هنا
نتيجة محافظة السويس  من هنا

 نتيجة محافظة الإسماعيلية

 اضغط هنا  
نتيجة 2023 محافظة الإسكندرية  من هنا

نتيجة 2023 محافظة أسوان 

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 نتيجة 2023 محافظة الفيوم 

 اضغط هنا 
نتيجة محافظة  المنوفية   اضغط هنا
نتيجة محافظة الأقصر 2023 اضغط هنا

نتيجة 2023 محافظة دمياط

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 نتيجة 2023 محافظة الغربية 

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 نتيجة 2023 محافظة كفر الشيخ اضغط هنا

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الدور الثاني برقم الجلوس

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نتيجة محافظة الدقهلية 2023

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نتيجة 2023 محافظة قنا 

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 نتيجة 2023 محافظة بني سويف

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 نتيجة محافظة المنيا  

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 نتيجة 2023 محافظة شمال سيناء 

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  نتيجة محافظة 2023 سوهاج اضغط هنا

 نتيجة محافظة  جنوب سيناء

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 نتيجة 2023 محافظة عبر الشرقية  

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 نتيجة محافظة بورسعيد 

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 نتيجة محافظة البحيرة  اضغط هنا

 نتيجة 2023 محافظة مطروح 

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 نتيجة محافظة البحر الأحمر اضغط هنا 

 

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