الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني برقم الجلوس 2023
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني برقم الجلوس 2023 يستمر بحث عدد كبير عنها مع رغبة الدخول على لينك نتيجة الصف الثالث الاعدادي الدور الثاني 2023 بالاسم فقط، ونستعرض لكم رابط نتيجة ملاحق الشهادة الاعدادية الشرقية برقم الجلوس.
لينك نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2023
ننشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني برقم الجلوس 2023 أو بالاسم، حيث أدى الطلاب امتحانات الدور الثاني لهذه السنة 2023، حيث ينتظر الجميع نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس أو بالرقم القومي للطالب.
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني برقم الجلوس 2023 محافظة الشرقية
ننشر في السطور التالية رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني برقم الجلوس 2023 اضغط هنا .
رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي الدور الثاني 2023 بالاسم فقط
- (الخطوة الأولى): يمكنك الحصول على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني برقم الجلوس 2023 بالضغط على الرابط المخصص لكل محافظة.
- (الخطوة الثانية): قم بإدخال اسم الطالب على بوابة نتائج التعليم الأساسي.
- (الخطوة الثالثة): اختيار (المرحلة التعليمية) ومتابعة خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية، ووضع رقم الجلوس.
- (الخطوة الرابعة): الضغط على عرض النتيجة.
- (الخطوة الخامسة): للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية، يختار الطالب ( الصف الثالث الإعدادي).
- (الخطوة السادسة): لابد من تحديد (الفصل الدراسي الثاني) من خلال بوابة التعليم الأساسى.
- (الخطوة السابعة): يحدد الطالب امتحانات العام الدراسي 2023.
توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2023
المجموع الكلي للشهادة الإعدادية يشمل 6 مواد أساسية بعد أداء الطلاب الترم الأول والثاني لكل مادة، ليصبح المجموع الأساسي 280.
-اللغة العربية، تقدر بـ80 درجة كلي في نهاية السنة، مقسمة على الترمين الأول 40 درجة والثاني 40 درجة.
- اللغة الإنجليزية، وتقدر بـ60 درجة كلي في نهاية السنة، مقسمه على الترمين الأول 30 درجة، والثاني 30 درجة.
-الدراسات الاجتماعية، وتقدر بـ40 درجة في نهاية العام، مقسمة على الترمين الأول 20 درجة والثاني 20 درجة.
-الجبر، وتقدر بـ30 درجة في نهاية العام، مقسمة على الترمين الأول 15 درجة والثاني 15 درجة.
-الهندسة، وتقدر بـ30 درجة في نهاية العام، مقسمة على 15 درجة في الترم الأول، و 15 درجة في الترم الثاني.
-العلوم، تقدر بـ40 درجة في نهاية العام، مقسمة على الترمين 20 درجة في الترم الأول، و20 درجة في الترم الثاني.
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الدور الثاني
|المحافظة
|رابط النتيجة
|بوابة التعليم الأساسي محافظة القاهرة
|من هنا
|نتيجة محافظة السويس
|من هنا
نتيجة محافظة الإسماعيلية
|اضغط هنا
|نتيجة 2023 محافظة الإسكندرية
|من هنا
نتيجة 2023 محافظة أسوان
|اضغط هنا
نتيجة 2023 محافظة الفيوم
|اضغط هنا
|نتيجة محافظة المنوفية
|اضغط هنا
|نتيجة محافظة الأقصر 2023
|اضغط هنا
نتيجة 2023 محافظة دمياط
|اضغط هنا
نتيجة 2023 محافظة الغربية
|اضغط هنا
|نتيجة 2023 محافظة كفر الشيخ
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نتيجة 2023 محافظة القليوبية
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نتيجة محافظة الدقهلية 2023
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نتيجة 2023 محافظة قنا
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نتيجة 2023 محافظة بني سويف
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نتيجة محافظة المنيا
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|نتيجة محافظة 2023 سوهاج
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نتيجة محافظة جنوب سيناء
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نتيجة 2023 محافظة عبر الشرقية
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نتيجة محافظة بورسعيد
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|نتيجة محافظة البحيرة
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نتيجة 2023 محافظة مطروح
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|نتيجة محافظة البحر الأحمر
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