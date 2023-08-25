الجمعة 25 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

«مستقبل وطن» يُكرم اوائل الثانوية العامة في دمياط (صور)

مستقبل وطن
مستقبل وطن

نظمت أمانة العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن بمحافظة دمياط برئاسة أحمد عوض، حفل تكريم لأوائل الثانوية العامة بالتعليم العام من طلاب الثانوية العامة والتعليم الفني والتجاري والفندقي والتربية الخاصة المكفوفين والصم، الحاصلين علي المراكز الأولي علي مستوي المحافظة، كما تم تكريم بعض مديري الإدارات التعليمية بالمحافظة.

رحب أحمد عوض، أمين العمل الجماهيري بالمحافظة، بالحضور وهنأ أوائل الثانوية العامة شاكرا جهودهم وأسرهم من أجل الوصول لهذا التفوق والتكريم.

وقال محمد الماشطة، أمين تنظيم المحافظة عضو الأمانة المركزية، إن أوائل الثانوية العامة قدوة لأبناء مصر، باعتبارهم جزءاً أصيلاً من شبابها تتواصل بهم مسيرة العطاء لمصر وشعبها العظيم.
وان الشباب ذخيرة أي أمة مرتبطة بشبابها، والشباب هو المستقبل والإرادة والقدرة، والاستعداد للمستقبل.

وأكد “الماشطة” علي أهمية دور الحزب في دعم العملية التعليمية من خلال إطلاق "أوائل الطلبة"، في موسمها الثاني، على مستوى مدارس الجمهورية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى الشهادات "الابتدائية – الإعدادية – الثانوية العامة"، وذلك للارتقاء بالمستوى الدراسى للطلاب ورفع التوعية بالمشروعات القومية.

حضر الاحقتفالية النائب حسن عبد الوهاب عضو مجلس النواب وأمين العمال والفلاحين بالحزب
المستشار محمد الماشطة أمين تنظيم المحافظة عضو الأمانة المركزية محمد عبد المنعم الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بدمياط، محمد حمزاوي مدير إدارة دمياط التعليمية فريال الزيني مدير التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط مهندس سامي الجحر أمين أمانة النقل والمواصلات طلال الجمل أمين اعلام حزب مستقبل وطن بالمحافظة.

مستقبل وطن

مستقبل وطن
مستقبل وطن
مستقبل وطن
مستقبل وطن
مستقبل وطن
مستقبل وطن
الثانوية العامة محافظة دمياط مستقبل وطن دمياط العمل الجماهيرى

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