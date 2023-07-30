بوابة نتيجة الثانوية العامة 2023| رابط موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي للنتائج

موقع وزارة التربية والتعليم بوابة الثانوية العامة.. الرابط الرسمي محور اهتمام الجميع حاليا قبيل إعلان أسماء قائمة أوائل طلاب الجمهورية في كافة الشعب الدراسية (علمي، رياضة، أدبي) والذي ستعقد بعد قليل وفقا لمصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والتي أكدت الانتهاء من كافة أعمال الكنترول.

نتيجة الثانوية العامة 2023

موقع وزارة التربية والتعليم بوابة الثانوية العامة.. الرابط الرسمي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم تفعيل موقع وزارة التربية والتعليم بوابة الثانوية العامة.. الرابط الرسمي من خلال هذا الرابط (من هنا) عقب انعقاد المؤتمر المعد خصيصًا لاعتماد نتيجة طلاب الصف الثالث الثانوي 2022-2023 والمتوقع أن يكون غدًا الإثنين الموافق 31 يوليو 2023 حيث من المتوقع أن يتم الإعلان مساء اليوم عن أسماء أوائل الطلاب في كافة الشعب الدراسية.

ويمكن للطلاب الاستعانة برابط موقع الدستور للحصول على درجاتهم في كافة المواد الدراسية التي خضعوا لدراستها طوال أيام العام الدراسي الحالي 2022-2023 وذلك من خلال هذا الرابط (من هنا) حيث يمكن الاستعلام بخطوات إلكترونية بسيطة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة 3 ثانوي 2023 عبر الدستور وموقع الوزارة

بخطوات إلكترونية عبر موقع وزارة التربية والتعليم بوابة الثانوية العامة.. الرابط الرسمي من خلال هذا الرابط (من هنا) أو من خلال موقع الدستور الذي خصص رابط لخدمة الطلاب وأولياء امورهم من خلال هذا الرابط (من هنا) وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم أو موقع الدستور.

تحديد محافظة الإقامة.

تحديد الشعبة الدراسية (علمي، أدبي).

إدخال بيانات الطالب الشخصية كاملة.

تسجيل رقم جلوس الطالب في الامتحانات بدقة في الخانات المخصصة لذلك.

الضغط على كلمة استعلم.

ظهور درجات الطالب في كافة المواد الدراسية.

نتيجة الثانوية العامة 2023

أوائل طلاب الثانوية العامة 2023

أكدت مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن تم الانتهاء من وضع القائمة الكاملة بأسماء أوائل الطلاب في نتيجة الثانوية العامة 2023 للشعب الدراسية الثلاثة حيث من المتوقع أن يتم الإعلان مساء اليوم عن أسمائهم وإجراء الاتصالات الهاتفية بهم حيث تخلو القائمة من مجموع 100%.

وتبين تفوق الطالبات عن الطلاب في القائمة وأن نسب النجاح في المدارس الحكومية أفضل من نسب النجاح في المدارس الخاصة.

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