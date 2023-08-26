لطلاب الثانوية العامة| تنسيق الجامعات الأهلية 2023/2024

يبحث الكثير من طلاب الثانوية العامة 2023، عن تنسيق الجامعات الأهلية للعام الدراسي الجديد 2023/2024، حيث أعلن المجلس الاعلي للجامعات الخاصة والأهلية عن الحدود الدنيا للقبول بكليات الجامعات الأهلية واختلفت نسب القبول من كلية الي أخرى.

وجاء تنسيق، الجامعات الأهلية الجديدة، جامعة النيل الأهلية، المصرية للتعلم الإلكتروني، الجامعة الفرنسية بالقاهرة، جامعة المنصورة الجديدة جامعة الجلالة بحد أدني :

كليات الطب 80%

وطب الأسنان 78%

والعلاج الطبيعي 76%

الصيدلة 72% والطب البيطري 68%

والهندسة 68%

وعلوم الحاسب 61%

فيما جاءت جامعات الجلالة والعلمين الدولية بحد أدني:

لكليات الطب 77%

وطب الأسنان 76%

والعلاج الطبيعي 74%

الصيدلة 71% والهندسة 66%

وعلوم الحاسب 60%

جامعة سيناء بفرعيها، وجامعة الملك سلمان الدولية وجامعة شرق بورسعيد الأهلية ، وجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية بحد ادني:

كليات الطب 75%

وطب الأسنان 74%

والعلاج الطبيعي 73%

الصيدلة 70%

والهندسة 65%

وعلوم الحاسب 60%

والطب البيطري 66%

وكليات (التكنولوجيا الحيوية، تكنولوجيا العلوم الصحية، العلوم الأساسية، الفنون التطبيقية، الإعلام، اللغات والترجمة، الاقتصاد، والإدارة، التربية، العلوم الاجتماعية ،السياحة والفنادق، الحقوق والقانون، التمريض، الآثار، علوم سينمائية ) بكافة الجامعات الخاصة والأهلية بحد ادني 53%.

مصروفات جامعة المنصورة الأهلية 2023 -2024

كلية الطب البشري 110 ألف جنيه مصري.

كلية طب الأسنان 90 ألف جنيه مصري.

كلية الصيدلة 75 ألف جنيه مصري.

كلية الهندسة ب 56 ألف جنيه مصري.

كلية الاقتصاد والعلوم الادارية 30 ألف مصري.

مصاريف جامعة أسيوط الأهلية 2023

كلية الطب 120 ألف جنيه.

كلية طب الأسنان 100 ألف جنيه.

كلية الصيدلة 70 ألف جنيه.

كلية الهندسة 45 ألف جنيه.

كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي 40 ألف جنيه.

كلية العلوم الادارية والمالية 35 ألف جنيه.

كلية الألسن واللغات التطبيقية 30 ألف جنيه.