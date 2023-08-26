مصاريف جامعة الملك سلمان وتنسيق القبول بها 2023/2024 من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل .

“الدستور” تستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.

مصاريف جامعة الملك سلمان الأهلية 2023 – 2024

الطب والجراحة: 115500 جنيه مصري.

طب الاسنان: 106700 جنيه مصري.

مجال التمريض: 31 ألف جنيه مصري.

مجال الطب البيطرى: 66 ألف جنيه مصري.

مجال الصيدلة: 93500 جنيه مصري

مجال الهندسة: 69 ألف جنيه مصري.

مجال علوم الحاسب: 69 ألف جنيه مصري.

مجال هندسة الحاسب: 69 ألف جنيه مصري.

مجال السياحة والضيافة: 40 ألف جنيه مصري.

مجال الالسن واللغات التطبيقية: 43 ألف جنيه مصري.

مجال الفنون والتصميم: 49 ألف جنيه مصري.

مجال العمارة: 69 ألف جنيه مصري.

مجال العلوم الإدارية: 46 ألف جنيه مصري.

مجال العلوم الأساسية: 48 ألف جنيه مصري.

مجال الصناعات التكنولوجية: 39 ألف جنيه مصري.

مجال زراعات صحراوية: 43 ألف جنيه مصري.

تنسيق الكليات بجامعة الملك سلمان 2023/2024

ـ كليات الطب البشري: 75%.

ـ كليات طب الأسنان: 74%.

ـ كليات الطب البيطري: 66%.

ـ كليات علوم الحاسب: 60%.

ـ كليات العلاج الطبيعي: 73%.

ـ كليات الصيدلة: 70%.

ـ كليات الهندسة: 65%.

ـ كليات الإعلام: 53%.

ـ علوم سينمائية: 53%.

ـ السياحة والفنادق: 53%.

ـ التكنولوجيا الحيوية: 53%.

ـ كليات التكنولوجيا الحيوية: 53%.

ـ كليات الآثار: 53%.

ـ الحقوق: 53%.

ـ التمريض: 53%.

ـ التربية: 53%.

- الاقتصاد والعلوم السياسية: 53%.

تنسيق الجامعات الأهلية

وكان قد بدأ الطلاب تسجيل رغباتهم في تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية بداية من يوم الثلاثاء الماضى الموافق 15 أغسطس الحالى .

ويتواجد في تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2024 عدد 47 جامعة، يختار الطالب منها الكلية التي يرغب في الالتحاق بها بحسب مجموعه.

ويحق للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية في العام الدراسي السابق 2021 /2022 التقدم أيضًا بحسب الحدود الدنيا للعام الماضي حسب ما صرحت به وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى منشور لها.