السبت 26 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2023 ونتائج الشهادة الإعدادية والابتدائية

طلاب الأزهر
طلاب الأزهر

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2023 من ضمن الموضوعات التي يكثر البحث عنها خلال الساعات الماضية من قبل الأباء والأمهات.

وترتفع عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع “جوجل” من قبل الأباء والأمهات والطلاب بكافة أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية لمعرفة رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2023 ورابط نتائج الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية 2023 الدور الثاني من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج لإتاحة الفرصة للطلاب وأولياء الأمور للاستعلام عن النتائج بكل سهولة.

وتزامناً مع اهتمام  الأباء والأمهات والطلاب بمحافظات مصر لمعرفة تفاصيل الدخول بوابة الأزهر الإلكترونية 2023، لذلك يرصد موقعنا “الدستور” خلال السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات التي شغلت تفكير الكثير وللتسهيل على أولياء الأمور والطلاب إليكم رابط نتائج الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية 2023 الدور الثاني، ورابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2023، وإليكم التفاصيل على النحو التالي:

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رابط بوابة الأزهر الالكترونية نتائج الدور الثاني 2023

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2023

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية هي البوابة التي سوف تقوم بنشر نتائج امتحانات الدور الثاني لطلاب الأزهر الشريف في جميع المراحل الدراسية بكافة محافظات جمهورية مصر العربية للحصول على كافة النتائج والتي يمكن الوصول إليها من خلال الضغط على هذا الرابط هنا.

رابط نتائج الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية 2023 الدور الثاني

1 -  في البداية يقوم الطالب أو ولي الأمر بفتح موقع بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية من خلال الرابط الرسمي أضغط هنا.
2 - ثم يقوم الطالب أو ولي الأمر باختر أيقونة “نتائج الشهادة الاعدادية والابتدائية الازهرية الدور الثاني”.
3 - ثم يقوم الطالب أو ولي الأمر بإدخال جميع بيانات الطالب بشكل دقيق وصحيح وهي اسم الطالب بالكامل ورقم الجلوس.
4 - بعد ذلك في الخطوة الأخيرة، يمكنك الضغط على أيقونة المنتائج وهي “استعلام عن النتائج الأزهر”.

يذكر أن جميع امتحانات الدور الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية بالأزهر الشريف أجريت في كافة محافظات الجمهورية دون وردود أى مشاكل أو شكاوى من أولياء الأمور أو الطلاب أو رصد حالات غش وفقا لتقرير غرفة العمليات الرئيسية بقطاع المعاهد الأزهرية وفقا للجدول المعلن مسبقا.

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