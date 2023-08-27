الأحد 27 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

نتيجة طعون الثانوية الأزهرية 2023 وموعد نتيجة الدور الثاني

الثانوية الأزهرية
الثانوية الأزهرية

أعلن الأزهر الشريف عن رابط تقديم  طعون الثانوية الأزهرية 2023 لامتحانات الدور الأول والتي وفرتها عبر بوابة الأزهر الإلكترونية بعد أن فتحت باب طلب طعون الثانوية الأزهرية 2023 في الأول من أغسطس الجاري، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط نتيجة طعون الثانوية الأزهرية 2023.

رابط نتيجة طعون الثانوية الأزهرية 2023

وفرت بوابة الأزهر الشريف الالكترونية رابط نتيجة طعون الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس، بعد أن بدأ تقديم طعون الثانوية الأزهرية 2023 للطلاب الذي تخطوا امتحانات الدور الأول في الأول من أغسطس الجاري، وتستمر حتى نهاية أغسطس الجاري.

 وتظهر نتيجة طعون الثانوية الأزهرية 2023 بعد إطلاع الأزهر على الطلبات المقدمة وإعادة جمع الدرجات للمواد المطعون عليها ، وكانت نتيجة الثانوية الأزهرية قد ظهرت في نهاية الشهر الماضي وبلغت نسبة النجاح 46% أدبي، و59.34% علمي، بنسبة نجاح عامة 52.88%، وفق الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف.

ويستطيع الطلاب الاستعلام عن نتيجة طعون الثانوية الأزهرية 2023 من خلال الضغط على الرابط التالي:

https://www.azhar.eg/ToonResult ، ثم اكتب رقم جلوس الطالب ثم اضغط على كلمة بحث فتظهر نتيجة طعون الثانوية الأزهرية 2023 . 

من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتائج طعون الثانوية الأزهرية 2023

موعد ظهور تنسيق الثانوية الأزهرية 2023.. ومؤشرات تنسيق الأزهر 2023-2024

نتيجة امتحانات الدور الثاني الثانوية الأزهرية 

يؤدى طلاب الثانوية الأزهرية غدًا الاثنين أخر امتحانات الدور الثاني في مادة التاريخ والتي تستمر لمدة ثلاث ساعات بعد أن بدأت امتحانات الدور الثاني للطلاب يوم السبت الموافق 19 أغسطس، حيث تم عقد امتحانات القسمين العلمى والأدبى في نفس اليوم، وعقد لجنتين يوميا.

وتظهر نتيجة امتحانات الدور الثاني الثانوية الأزهرية فور تصحيح أوراق الامتحانات وتدقيقها ليتم إعلان نتيجة امتحانات الدور الثاني ليكون أمام الطلاب الناجحين فيها فرصة للتقديم للكليات قبل الموعد الرسمي لبدأ العام الدراسي الجديد والذي تم تحديد ليكون في نهاية سبتمبر المقبل. 

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الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة الدور الثانى 2023

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