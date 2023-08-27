من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتائج طعون الثانوية الأزهرية 2023

نتائج طعون الثانوية الأزهرية من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

الدستور تستعرض من خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الموضوع .

نتائج طعون الثانوية الأزهرية ٢٠٢٣

كانت مؤسسة الأزهر الشريف، قد أعلنت خلال ساعات مضت عن نتيجة الطعون على نتيجة الدور للثانوية الأزهرية 2023، عبر بوابة الأزهر الإلكترونية .



وكانت بوابة الازهر أتاحت معرفة نتيجة الطعون لطلاب الثانوية الازهرية الدور الاول من خلال استخدام رقم الحلوس الخاص بالطالب حيث بدأت مؤسسة الأزهر الشريف، فى استقبال الطعون على نتائج الدور الاول لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية ٢٠٢٣ .

كان الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، اعتمد نتيجة الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية بنسبة نجاح 46% أدبي، و59.34% علمي.

التظلم على نتيجة الثانوية الازهرية 2023

مصروفات التظلم على نتائج الثانوية الأزهرية 2023

أتاح الأزهر الشريف، لطلاب الشهادة الثانوية التظلم على المادة الواحدة مقابل 100 جنيه، يستردها الطالب مرة أخرى، حال حصوله على أي درجات إضافية.

خطوات التظلم على نتيجة الثانوية الأزهرية ٢٠٢٢:

للتظلم على نتائج الثانوية الازهرية يرحى أتباع التالى :

التسجيل على البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف

كتابة رقم جلوس الطالب أو الطالبة

بعد كتابة رقم الجلوس ستظهر نتيجة الطالب .

ويتقدم طلاب الثانوية الأزهرية، بطلب إلى الإدارة التعليمية التابعون لها، من أجل الطعن على مادة واحدة أو عدد من المواد، ثم يتم تمكينهم من الإطلاع على أوراق الإجابة، وبعد أيام تظهر نتيجة الطعن.

يذكر أن مؤسسة الازهر التعليمية قد اعلنت عن نتائج الثانوية الأزهرية الدور الأول فى بداية أغسطس الجارى. وبعدها مباشرة فتحت باب التظلم والمفنرض انتهائه بنهاية هذا الشهر .

ولم تعلن حتى اللحظة عن تنسيق كليات الأزهر سواء للبنين أو للبنات ولكن مازال الأمر مبنى على توقعات تنسيق العام الماضى ٢٠٢٢