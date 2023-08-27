الأحد 27 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتائج طعون الثانوية الأزهرية 2023

بوابة الأزهر الإلكترونية
بوابة الأزهر الإلكترونية

نتائج طعون الثانوية الأزهرية من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

 

الدستور تستعرض من خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الموضوع .

نتائج طعون الثانوية الأزهرية ٢٠٢٣

كانت مؤسسة  الأزهر الشريف، قد أعلنت خلال ساعات مضت عن  نتيجة الطعون على نتيجة الدور للثانوية الأزهرية 2023، عبر بوابة الأزهر الإلكترونية .
 

وكانت بوابة الازهر أتاحت معرفة نتيجة الطعون لطلاب الثانوية الازهرية الدور الاول من خلال استخدام رقم الحلوس الخاص بالطالب حيث بدأت مؤسسة  الأزهر الشريف، فى استقبال الطعون على نتائج الدور الاول لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية ٢٠٢٣  .

 

كان الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، اعتمد  نتيجة الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية بنسبة نجاح 46% أدبي، و59.34% علمي.

مؤشرات تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 علمي بنات.. الرابط والخطوات

موعد بداية الدراسة ودخول المدارس فى المعاهد الأزهرية 2023

التظلم على نتيجة الثانوية الازهرية 2023

مصروفات التظلم على نتائج الثانوية الأزهرية 2023

أتاح الأزهر الشريف، لطلاب الشهادة الثانوية التظلم على المادة الواحدة مقابل 100 جنيه، يستردها الطالب مرة أخرى، حال حصوله على أي درجات إضافية.

خطوات التظلم على نتيجة الثانوية الأزهرية ٢٠٢٢:

للتظلم على نتائج الثانوية الازهرية يرحى أتباع التالى :

 التسجيل على البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف

كتابة رقم جلوس الطالب أو الطالبة

بعد كتابة رقم الجلوس ستظهر نتيجة الطالب .

 

ويتقدم طلاب الثانوية الأزهرية، بطلب إلى الإدارة التعليمية التابعون لها، من أجل الطعن على مادة واحدة أو عدد من المواد، ثم يتم تمكينهم من الإطلاع على أوراق الإجابة، وبعد أيام تظهر نتيجة الطعن.

 

يذكر أن مؤسسة الازهر التعليمية قد اعلنت عن نتائج الثانوية الأزهرية الدور الأول فى بداية أغسطس الجارى. وبعدها مباشرة فتحت باب التظلم والمفنرض انتهائه بنهاية هذا الشهر .

 

ولم تعلن حتى اللحظة عن تنسيق كليات الأزهر سواء للبنين أو للبنات ولكن مازال الأمر مبنى على توقعات تنسيق العام الماضى ٢٠٢٢

الثانوية الازهرية ٢٠٢٢ بوابة الأزهر رابط بوابة اازهر نتائج طعون الثانوية الأزهرية نتيجة الثانوية الأزهرية 2023

الأكثر قراءة

مقتل زوجان وإصابة نجلهما فى حادث بقنا

"كايروكى" التريند الأول على تويتر بسبب حفله بالعلمين الجديدة

كشف لغز العثور على جثة طفل خطفته سيدة منتقبة بالقليوبية

مصرع طفل صعقا بالكهرباء أثناء عمله على ماكينة حلوى غزل البنات بالمنيا

التنوع الفنى عنوان السهرة الثانية لمهرجان القلعة بين فريق وسط البلد وكلاسيكيات السيمفونى (صور)

جمال شقرة لـ"الشاهد": محمد نجيب أخبرنى أن عبدالناصر ضحك على الإخوان وحيدهم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بريكس بلس "BRICS Plus".. ماذا فى جعبة المواجهة مع الغرب؟

د.أحمد الخميسى

اللغة والاستدلال على المعنى

أحمد الصغير

ماذا حدث لعلوم مصر الطبية بعد الغزو العربى؟

منى رجب

مع السيسى.. استكمالًا لتمكين المرأة

وائل لطفي

لماذا لا تبيع الحكومة الأمل للناس؟

ماجد حبته

مصر 80 روسيا

لواء. محسن الفحام

الأحزاب.. ومخرجات الحوار الوطنى

د.كريمة الحفناوى

قمة البريكس وتعزيز التعاون الدولى وانضمام مصر

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"تهديد متبادل".. كيف تتعامل إسرائيل مع ميدان العمليات فى الضفة الغربية؟

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة