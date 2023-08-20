والد طفلة المترو حبيبة: "كانت ميتة والدكاترة قالوا إزاي عايشة لدلوقتي"

وجه فراج فتحي، والد طفلة المترو حبيبة، الشكر للدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، لإنقاذه حياة ابنته.

وكشف فتحي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، كواليس خضوع ابنته لجراحة في القلب، قائلًا: "كانت تعتبر ميتة كل الدكاترة اللي كشفوا عليها قالوا ازاي عايشة لحد دلوقتي، وظروفي لم تسمح أجري لها العملية، لأني شغال جنايني".

وأردف: "لما وقعت في المترو، حد صورها، ورفع على السوشيال ميديا، والناس كلمت الدكتور جمال شعبان، أخذوا منه ميعاد، لما شاف الحالة على الإنترنت لم يقصر، عمل فوق اللي أي دكتور ممكن يعمله، واستمرت رحلة العلاج 15 يومًا، لتجهيزها للعملية".

ولفت إلى أن ابنته تبلغ من العمر 13 سنة، ولم يلحقها بالمدرسة، بسبب ظروفها الصحية.