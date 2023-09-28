محطة قطارات بشتيل في ثوبها الجديد.. والأهالي: على موعد مع حدث عظيم

تستعد محطة قطارات الصعيد بمنطقة بشتيل التابعة لمحافظة الجيزة، للافتتاح الرسمي خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث يجري الاستعدادات الأخيرة ووضع التشطيبات النهائية قبل افتتاحها رسميًا، والتي تعد محطة ذكية تدار إلكترونيًا، وتخدم قطاعًا كبيرًا من الركاب والمواطنين وتساعد في تخفيف الأعباء على محطة قطارات رمسيس، وهو الأمر الذي جعل العديد من المواطنين والأهالي في انتظار افتتاحها خلال الفترات القليلة المقبلة.

وظهرت محطات قطار بشتيل في ثوبها الجديد، والتي أخدت من الطابع الفرعوني ما جعل شكلها مميز في موقع مميز ينتظر الأهالي افتتاحها خلال الأيام المقبلة.





محطة قطارات بشتيل

قال عبد السميع محمد، أحد أهالي منطقة بشتيل التابعة لمحافظة الجيزة، إن جميع سكان المنطقة في انتظار افتتا تلك المحطة والتي سوف تحدث نقلة حضارية في المنطقة والمناطق المجاورة، لافتا إلى أنه بمجرد افتتاح تلك المحطات سوف تتحول منطقة بشتيل لمنطقة وسط القاهرة مثلها مثل محطة مصر في رمسيس.

إشادة الأهالي

أوضح طاهر عماد، أحد أهالي منطقة بشتيل التابعة لمحافظة الجيزة، أن أهم مميزات قطار بشتيل أنه سوف يساعد في تخفيف حده الزحام على محطة مصر في رمسيس، وهو ما سوف يساعد في فك الأزمة المرورية الأزلية في منطقة رمسيس والتحرير ووسط البلد، معلقا "نحن على موعد مع حدث تاريخي عظيم".

أضاف خالد محفوظ، أحد أهالي منطقة بشتيل التابعة لمحافظة الجيزة، أن جميع الأهالي في انتظار افتتاح محطة القطارات والتي سوف تحدث طفرة في المنطقة بالكامل، مشيدًا بالأعمال الجارية في المحطة من الداخل والخارج والتي تظهر بشكل حضاري وتحمل طابعًا فرعونيًا مميزًا ما يزيد من جمالها وشكلها المميز.

wifi مجانا بمحطة قطار بشتيل

وكان قد قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، في وقت سابق إن محطة سكك حديد صعيد مصر بمنطقة بشتيل بالجيزة والتي تقام على مساحة 239 ألف متر بما يعادل 57 فدانًا، ستكون ذات مستوى عالمي من الخدمات، فهي محطة ‏ذكية تبادلية عملاقة ذات طابع فرعوني وتحتوي على شاشات إرشادية للركاب وبوابات تذاكر إلكترونية وماكينات TVM وكاميرات مراقبة، ‏‏حيث ستكون محطة مكيفة الهواء ‏في كافة طوابقها بها خدمة Wi-Fi ‏كما ستشمل ‏على نظام حديث للإطفاء والإنذار.