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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الشركة المنفذة لمحطة قطار بشتيل تكشف موعد دخول الخدمة

قطار
قطار

كشف العميد ناجي نبيل جرجس، مساعد العضو المنتدب للشركة المنفذة لمحطة بشتيل، موعد تشغيل المحطة ودخولها الخدمة، لتخدم المسافرين المنتقلين إلى الوجه القبلى. 

وقال ناجي، خلال حواره ببرنامج “من مصر” الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على شاشة “CBC”، إن المحطة جاهزة للتشغيل ودخول الخدمة خلال شهر، مشيرًا إلى أنّها تحتوي على 10 أرصفة، بطول يصل إلى 22 كيلومترًا طوليًا.

وأكد العميد ناجي نبيل جرجس أن محطة قطار بشتيل أكبر محطة قطارات في الشرق الأوسط، من حيث التشغيل والمساحة، حيث توجَد على مساحة 57 فدانا، وتضم 28 شباك تذاكر بين شباكين مخصصين، لذوي الهمم، ومصممة بناء على أعلى معايير التصميم في العالم، وتحقق مطالب المصريين، كما يوجد 14 مصعدًا كهربائيًا بجانب المنطقة التجارية.

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