السبت 09 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

قبل ما تسافر.. تعرف على مواعيد قطارات الـ VIP على خط القاهرة - أسوان والعكس

قطار
قطار

يبحث عدد كبير من المواطنين عبر محرك البحث جوجل على مواعيد قطارات القاهرة - أسوان خاصة قطارات vip، فيوجد عليها إقبال ضخم من الركاب لأنها توفر خدمة مميزة مقارنة بباقي المواصلات الأخرى وفى الوقت نفسه تعد أرخص من مواصلات أخري، وتسلط الدستور الضوء فى السطور التالية على مواعيد قطارات القاهرة - أسوان vip .
 

يتضمن جدول قطارات القاهرة - أسوان vip، قطار رقم 934 خط " الإسكندرية - الأقصر"، محطة القيام الإسكندرية الساعة 09:10 مساء، محطة الوصول الأقصر الساعة 11:00 صباحا، وقطار رقم 978 خط "القاهرة - أسيوط" محطة القيام القاهرة الساعة 06.30 صباحا، محطة الوصول أسيوط الساعة 12:50 مساء، وقطار رقم 2009 خط "أسوان-القاهرة" محطة القيام أسوان الساعة 06:10 مساء محطة الوصول القاهرة الساعة 06:40 صباحا.

 

مواعيد قطارات vip القاهرة - أسوان  
 

ومن ضمن قطارات القاهرة - أسوان vip ، قطار رقم 981  خط "أسوان-القاهرة"، وقطار رقم 979 خط "أسيوط-القاهرة"، وقطار رقم935 خط "الأقصر-الإسكندرية"، وقطار رقم 976 خط "القاهرة - الأقصر محطة القيام القاهرة  الساعة 09:00 مساء، محطة الوصول الأقصر الساعة 07:50 صباحا، وقطار رقم 2008 خط " الإسكندرية - أسوان، محطة القيام الإسكندرية الساعة 07:00 مساء، محطة الوصول أسوان الساعة 11:55 صباحا.

 

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كما يوجد ضمن جدول قطارات القاهرة - أسوان قطار رقم 2007 خط "أسوان-القاهرة"، محطة القيام أسوان  الساعة 03:15 مساء، محطة الوصول القاهرة الساعة 04:05 صباحا، وقطار رقم 980 خط "القاهرة - أسوان"محطة القيام القاهرة الساعة 08:00 صباحا، محطة الوصول أسوان الساعة 10:25 مساءا، وكذلك قطار رقم 2006 خط "القاهرة - أسوان"، محطة القيام القاهرة  الساعة 05:15 مساء محطة الوصول أسوان  الساعة 06:00 صباحا.

 

مواعيد قطارات vip القاهرة - أسوان 
 

ويتمتع جدول قطارات القاهرة - أسوان بتنوع مواعيد القطارات لتشمل ايضا، قطار رقم 2014  خط "القاهرة - أسوان"، قطار رقم 2015 خط "أسوان-القاهرة" محطة القيام أسوان  الساعة 04:00 مساء، محطة الوصول القاهرة الساعة 04:20 صباحا، وقطار رقم 977 خط "الأقصر-القاهرة" محطة القيام الأقصر الساعة 07:25 مساء محطة الوصول القاهرة الساعة 05:00 صباحا

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