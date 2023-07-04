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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

قبل ما تسافر.. مواعيد قطارات المنيا - القاهرة الروسية المختلطة والعادية

قطار
قطار

 يزداد بحث المواطنين عبر محرك البحث جوجل على مواعيد قطارات المنيا- القاهرة، وتسلط الدستور الضوء على كافة مواعيد القطارات الخاصة بخط المنيا - القاهرة الروسية والمختلطة والعادية.

مواعيد قطارات الصعيد اليوم

قطار 1015 روسي الساعة 3:50 فجرًا

قطار 185 مختلط الساعة 4:10 صباحا

قطار 973 روسي الساعة 4:30 صباحا

قطار 1009 روسي الساعه 4:55 فجرآ

871 مكيف الساعة 5:40 صباحًا

قطار 997 مكيف الساعة 6:30 صباحًا

قطار 187 روسي الساعة 6:45 صباحًا

قطار 89 مكيف 7:40 صباحًا 

 

مواعيد القطارات اليوم

974  روسي الساعة 5:20 صباحًا

قطار 1006 روسي الساعة 6:00 صباحًا

قطار 978 (vip)الساعة 6:30 صباحًا

980 خدمة خاصه الساعة 8:00 صباحًا 

80 روسي الساعة 8:30  صباحًا

قطار 1004 روسي الساعة 9:30  صباحًا

قطار 2010 مكيف الساعة 10:00  صباحًا

قطار 158 روسي  10:30 صباحًا 

قطار 982 مكيف الساعة 12:00 ظهرا

قطار 160 روسي الساعة 12:15 ظهرا

قطار 986 مكيف الساعة 1:00 ظهرا

قطار 186 مختلط الساعة 1:30 ظهرا

قطار 970 مكيف الساعة 2:00 ظهرا

قطار 162 روسي  الساعة 2:20 ظهرا

مواعيد قطارات الـ VIP على خط القاهرة - أسوان والعكس

قبل ما تسافر| مواعيد قطارات المنصورة اليومية على خطوط السكة الحديد

مواعيد قطارات المنيا - القاهرة

قطار 164 روسي  الساعة 3:30 ظهرا

قطار 990 مكيف الساعة 4:00 عصرا

قطار 972 روسي  الساعة 4:20 عصرا

قطار 2006 خدمة خاصة 5:15 مساء

قطار  872 مكيف 5:45 مساء

قطار 188 روسي الساعة 6:00 مساء

قطار 1014 روسي الساعة 6:50 مساء

قطار 988 مكيف الساعة 7:00 مساء

قطار 88 مكيف الساعة 8:00 مساء

قطار 1012 روسي الساعة 8:20 مساء

قطار 2014 خدمة خاصة 9:00 مساء

قطار 976 خدمة خاصة 9:30 مساء

قطار 996 مكيف الساعة 10:00 مساء

قطار 90 مميز الساعة 10:15 مساء

قطار 1008 روسي الساعة 10:55 مساء

قطار 890 مكيف الساعة 11:30 مساء

قطار 1010 روسي الساعة 12:05 ليلا

قطار 934 خدمة خاصة 1:10  ليلا

قطار 989 مكيف الساعة 8:30  صباحا

قطار 165 روسي الساعة 8:45 صباحا

قطار 1011 روسي الساعة 9:55  صباحا

قطار 971 مكيف الساعة 9:20  صباحا

قطار 991 مكيف الساعة 10:30  صباحا

قطار 91 مميز الساعة 11:00 صباحا

قطار 987 مكيف الساعة 12:20 ظهرا

قطار 833 روسي  الساعة 12:30 ظهرا

قطار 159 روسي الساعة 2:00 ظهرا

قطار 891 مكيف الساعة 2:30 ظهرا

قطار 2011 مكيف الساعة 2:55 ظهرا

157 روسي  الساعة 3:15 ظهرا

981 خدمه خاصه vip الساعة 4:20 عصرا

975 روسي الساعة 4:45 عصرا

979 خدمه خاصه 5:20 مساء

قطار 81 روسي الساعة 5:35 عصرا

983 مكيف الساعة 6:30 مساء

935 خدمه خاصه vip الساعة 7:00 مساء

قطار 1007 روسي الساعة 11:20 مساء

163 روسي الساعة 11:45 مساء

قطار 2013 مكيف الساعة 12:00 ليلآ

قطار 1013 روسي الساعة 12:35 ليلآ

2007 خدمه خاصه vip الساعة 12:45 ليلا

قطار 2015 خدمه خاصه vip الساعة 1:20 ليلآ

977 خدمه خاصه vip الساعة 2:00 ليلآ

قبل ما تسافر مواعيد قطارات المنيا - القاهرة الروسية المختلطة والعادية مواعيد قطارات المنيا قطارات المنيا - القاهرة قطارات المنيا - القاهرة الروسية المختلطة والعادية الروسية المختلطة

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