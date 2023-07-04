قبل ما تسافر.. مواعيد قطارات المنيا - القاهرة الروسية المختلطة والعادية
يزداد بحث المواطنين عبر محرك البحث جوجل على مواعيد قطارات المنيا- القاهرة، وتسلط الدستور الضوء على كافة مواعيد القطارات الخاصة بخط المنيا - القاهرة الروسية والمختلطة والعادية.
مواعيد قطارات الصعيد اليوم
قطار 1015 روسي الساعة 3:50 فجرًا
قطار 185 مختلط الساعة 4:10 صباحا
قطار 973 روسي الساعة 4:30 صباحا
قطار 1009 روسي الساعه 4:55 فجرآ
871 مكيف الساعة 5:40 صباحًا
قطار 997 مكيف الساعة 6:30 صباحًا
قطار 187 روسي الساعة 6:45 صباحًا
قطار 89 مكيف 7:40 صباحًا
مواعيد القطارات اليوم
974 روسي الساعة 5:20 صباحًا
قطار 1006 روسي الساعة 6:00 صباحًا
قطار 978 (vip)الساعة 6:30 صباحًا
980 خدمة خاصه الساعة 8:00 صباحًا
80 روسي الساعة 8:30 صباحًا
قطار 1004 روسي الساعة 9:30 صباحًا
قطار 2010 مكيف الساعة 10:00 صباحًا
قطار 158 روسي 10:30 صباحًا
قطار 982 مكيف الساعة 12:00 ظهرا
قطار 160 روسي الساعة 12:15 ظهرا
قطار 986 مكيف الساعة 1:00 ظهرا
قطار 186 مختلط الساعة 1:30 ظهرا
قطار 970 مكيف الساعة 2:00 ظهرا
قطار 162 روسي الساعة 2:20 ظهرا
مواعيد قطارات المنيا - القاهرة
قطار 164 روسي الساعة 3:30 ظهرا
قطار 990 مكيف الساعة 4:00 عصرا
قطار 972 روسي الساعة 4:20 عصرا
قطار 2006 خدمة خاصة 5:15 مساء
قطار 872 مكيف 5:45 مساء
قطار 188 روسي الساعة 6:00 مساء
قطار 1014 روسي الساعة 6:50 مساء
قطار 988 مكيف الساعة 7:00 مساء
قطار 88 مكيف الساعة 8:00 مساء
قطار 1012 روسي الساعة 8:20 مساء
قطار 2014 خدمة خاصة 9:00 مساء
قطار 976 خدمة خاصة 9:30 مساء
قطار 996 مكيف الساعة 10:00 مساء
قطار 90 مميز الساعة 10:15 مساء
قطار 1008 روسي الساعة 10:55 مساء
قطار 890 مكيف الساعة 11:30 مساء
قطار 1010 روسي الساعة 12:05 ليلا
قطار 934 خدمة خاصة 1:10 ليلا
قطار 989 مكيف الساعة 8:30 صباحا
قطار 165 روسي الساعة 8:45 صباحا
قطار 1011 روسي الساعة 9:55 صباحا
قطار 971 مكيف الساعة 9:20 صباحا
قطار 991 مكيف الساعة 10:30 صباحا
قطار 91 مميز الساعة 11:00 صباحا
قطار 987 مكيف الساعة 12:20 ظهرا
قطار 833 روسي الساعة 12:30 ظهرا
قطار 159 روسي الساعة 2:00 ظهرا
قطار 891 مكيف الساعة 2:30 ظهرا
قطار 2011 مكيف الساعة 2:55 ظهرا
157 روسي الساعة 3:15 ظهرا
981 خدمه خاصه vip الساعة 4:20 عصرا
975 روسي الساعة 4:45 عصرا
979 خدمه خاصه 5:20 مساء
قطار 81 روسي الساعة 5:35 عصرا
983 مكيف الساعة 6:30 مساء
935 خدمه خاصه vip الساعة 7:00 مساء
قطار 1007 روسي الساعة 11:20 مساء
163 روسي الساعة 11:45 مساء
قطار 2013 مكيف الساعة 12:00 ليلآ
قطار 1013 روسي الساعة 12:35 ليلآ
2007 خدمه خاصه vip الساعة 12:45 ليلا
قطار 2015 خدمه خاصه vip الساعة 1:20 ليلآ
977 خدمه خاصه vip الساعة 2:00 ليلآ