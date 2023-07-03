تعتبر مواعيد القطارات بخط القاهرة - أسوان، من أكثر القطارات التي تشهد إقبال من المواطنين خلال فترة عيد الأضحى، وتسلط الدستور الضوء على مواعيد قطارات خط القاهرة - أسوان، وذلك للتسهيل على المواطنين امكانية معرفة كافة المواعيد وبالتالى حجز القطارات عبرالانترنت.

مواعيد قطارات الـ VIP على خط القاهرة - أسوان والعكس

ووفرت هيئة السكة الحديد، إمكانية حجز قطارات القاهرة - أسوان، عبر الانترنت وذلك قطارات vip.



قطار رقم 934 خط " الإسكندرية - الأقصر"

محطة القيام الإسكندرية الساعة 09:10 مساءا

محطة الوصول الأقصر الساعة 11:00 صباحا

قطار رقم 978 خط "القااهرة - أسيوط"

محطة القيام القاهرة الساعة 06.30 صباحا

محطة الوصول أسيوط الساعة 12:50 مساءا





قطار رقم 2009 خط "أسوان-القاهرة"

محطة القيام أسوان الساعة 06:10 مساءا

محطة الوصول القاهرة الساعة 06:40 صباحا





قطار رقم 981 خط "أسوان-القاهرة"

محطة القيام أسوان الساعة 05:30 صباحا

محطة الوصول القاهرة الساعة 07:35 مساءا

قطار رقم 979 خط "أسيوط-القاهرة"

محطة القيام أسيوط الساعة 03:00 مساءا

محطة الوصول القاهرة الساعة 09:20 مساءا

قطار رقم 935 خط "الأقصر-الإسكندرية"

محطة القيام الأقصر الساعة 12:40 مساءا

محطة الوصول الإسكندرية الساعة 01:05 صباحا













قطار رقم 976 خط "القاهرة - الأقصر"

محطة القيام القاهرة الساعة 09:00 مساءا

محطة الوصول الأقصر الساعة 07:50 صباحا

قطار رقم 2008 خط " الإسكندرية - أسوان"

محطة القيام الإسكندرية الساعة 07:00 مساءا

محطة الوصول أسوان الساعة 11:55 صباحا

قطار رقم 2007 خط "أسوان-القاهرة"

محطة القيام أسوان الساعة 03:15 مساءا

محطة الوصول القاهرة الساعة 04:05 صباحا





قطار رقم 980 خط "القاهرة - أسوان"

محطة القيام القاهرة الساعة 08:00 صباحا

محطة الوصول أسوان الساعة 10:25 مساءا

قطار رقم 2006 خط "القاهرة - أسوان"

محطة القيام القاهرة الساعة 05:15 مساءا

محطة الوصول أسوان الساعة 06:00 صباحا

قطار رقم 2014 خط "القاهرة - أسوان"

محطة القيام القاهرة الساعة 09:00 مساءا

محطة الوصول أسوان الساعة 09:40 صباحا

قطار رقم 2015 خط "أسوان-القاهرة"

محطة القيام أسوان الساعة 04:00 مساءا

محطة الوصول القاهرة الساعة 04:20 صباحا

قطار رقم 977 خط "الأقصر-القاهرة"

محطة القيام الأقصر الساعة 07:25 مساءا

محطة الوصول القاهرة الساعة 05:00 صباحا