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الجمعة 30 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مصادر: حركة القطارات بالسكة الحديد والمترو تسير بصورة طبيعية خلال أول ثلاثة أيام

قطار
قطار

قالت مصادر خاصة في هيئة السكة الحديد إن حركة القطارات تسير بصورة طبيعية خلال أول وثاني وثالث أيام عيد الأضحي المبارك، حيث أن هناك متابعة مستمرة لحركة القطارات خلال أول ثلاث أيام وذلك للتأكد من توافر كافة سبل الراحة لجمهور الركاب.

وتابعت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن حركة القطارات تسير بصورة طبيعية ولا يوجد اى شكاوى من المواطنين عن عدم وجود مقاعد في القطارات وذلك نظرًا لزيادة عدد المقاعد وتوفير عربات علاوة بشكل مستمر خلال أيام العيد، لافتاً إلى أنه لا يوجد أي شكاوى من وجود السوق السوداء وذلك نظرا للسيطرة عليها من قبل قيادات السكة الحديد.

وأوضحت مصادر فى المترو، إلي أن حركة القطارات في المترو تسير بصورة طبيعية وهناك انتشار للشرطة النسائية في محطات المترو في الخطوط الثلاثة وذلك للتعامل مع أي حالة مضايقة لأى من الفتيات خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

وأضافت المصادر، أن هناك متابعة لخطوط المترو من خلال غرفة التحكم المركزية وذلك للتأكد من سير القطارات في الخطوط الثلاثة بصورة سليمة خاصة مع زيادة الضغط على مرفق مترو الأنفاق خلال عيد الأضحى.

وكانت قد وضعت وزارة النقل خطة شاملة لتطوير عناصر منظومة السكك الحديدية ترتكز على 5 محاور رئيسية هي تطوير الوحدات المتحركة والبنية الأساسية ونظم الإشارات والورش الإنتاجية وتنمية العنصر البشري بهدف رفع طاقة النقل وتعظيم نقل الركاب والبضائع على خطوط الشبكة ورفع معدلات الآمن والسلامة وتقليل معدل الإنبعاثات الكربونية الناتجة عن النقل بالشاحنات حيث من المستهدف رفع طاقة نقل الركاب من 900 ألف راكب / يوم عام 2014 إلي 1,5 مليون راكب / يوم عام 2024 و2 مليون راكب / يوم عام 2030 ورفع طاقة نقل البضائع من حوالي 4,5 مليون طن سنوياً عام 2014 إلي 13 مليون طن سنوياً عام 2030.

تطوير الوحدات المتحركة 

وضعت وزارة النقل خطة شاملة لتطوير عناصر منظومة السكك الحديدية ترتكز على 5 محاور رئيسية هي تطوير الوحدات المتحركة والبنية الأساسية ونظم الإشارات والورش الإنتاجية وتنمية العنصر البشري بهدف رفع طاقة النقل وتعظيم نقل الركاب والبضائع على خطوط الشبكة ورفع معدلات الآمن والسلامة وتقليل معدل الإنبعاثات الكربونية الناتجة عن النقل بالشاحنات حيث من المستهدف رفع طاقة نقل الركاب من 900 ألف راكب / يوم عام 2014 إلي 1,5 مليون راكب / يوم عام 2024 و2 مليون راكب / يوم عام 2030 ورفع طاقة نقل البضائع من حوالي 4,5 مليون طن سنوياً عام 2014 إلي 13 مليون طن سنوياً عام 2030.

مصادر حركة القطارات بالسكة الحديد والمترو تسير بصورة طبيعية خلال أول ثلاث أيام تسير بصورة طبيعية خلال أول ثلاث أيام مصادر حركة القطارات بالسكة الحديد بالسكة الحديد مصادر خاصة في هيئة السكة الحديد طبيعية والمترو

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