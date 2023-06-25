مواعيد مترو الأنفاق خلال أيام عيد الأضحى .. أول قطار يبدأ في الخامسة والربع

يطرح عدد كبير من القراء سؤالا عبر محرك البحث “جوجل” استعدادا لعيد الأضحى المبارك حول مواعيد عمل مترو الأنفاق طوال أيام عيد الأضحى 2023، حيث أن المترو يعد وسيلة من أهم مواصلات التنقل الجماعي بين محافظات القاهرة الكبري (القليوبية، والقاهرة، الجيزة)، ويتوافد عليها أكثر من 4 ملايين مواطن يوميا للتنقل السريع والوصول إلى أماكن عملهم.

مواعيد عمل مترو الأنفاق في عيد الأضحى 2023

وقد كشفت وزارة النقل والمواصلات من خلال إدارة تشغيل مترو الأنفاق مواعيد عمل مترو الأنفاق خلال أيام عيد الأضحى 2023 إذ أعلنت الهيئة القومية للأنفاق تثبيت مواعيد المترو، وأنها دون تغير حيث تبدأ ساعات العمل من الساعة الخامسة والربع صباحا وحتى الساعة الثانية عشر والنصف صباحا بجميع خطوط المترو الثلاثة وهى كما التالي:-

يبدأ انطلاق أولى الرحلات من المحطات قطار الساعة الخامسة والربع صباحا.

انطلاق آخر قطار بالخط الأول من محطتى ( حلوان - المرج) في تمام الساعة 12:15 صباحا.

ينطلق أخر قطار بالخط الثاني من محطتى ( شبرا الخيمة - المنيب) في تمام الساعة 12:15 صباحا.

ينطلق أخر قطار بالخط الثالث من محطة عدلي منصور في تمام الساعة 12:07 صباحا.

مواعيد المحطات التبادلية في مترو الأنفاق

ويضم المترو بخطوطه الثلاثة عدة محطات تبادلية هي:-

محطة السادات ومحطة الشهداء تبادلية (الخط الأول مع الخط الثاني).

محطة جمال عبد الناصر وهي أيضا تبادلية ( الخط الأول مع الخط الثالث).

محطة العتبة وهي تبادلية أيضا ( الخط الثاني مع الخط الثالث).

وقامت وزارة النقل من خلال الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق بالإعلان عن وجود 24 وحدة إسعاف تتنقل تباعا للعمل فى عدد من محطات المترو، لإسعاف الحالات المرضية المفاجئة، وكذلك قد تم الإعلان عن تشكيل فرق صيانة وطوارئ لمواجهة أى عطل طارئ لتعطل أو توقف حركة القطارات.