مواعيد غلق البنوك يوميا .. وخلال إجازة عيد الأضحى 1444 هـ

مواعيد غلق البنوك خلال إجازة عيد الأضحى 1444 هـ الرسمية، وموعد استئناف العمل من أكثر الأمور التي تشغل بال عملاء أكثر من 37 بنك يعمل في القطاع المصرفي المصري سواء حساب أشخاص أو حساب شركات حيث يصدر البنك المركزي المصري بيانا رسميا بمواعيد الإجازة الرسمية للعاملين في القطاع المصرفي المصري.

مواعيد غلق البنوك 2023

تستقبل كافة فروع البنوك المصرية العملاء في مختلف محافظات الجمهورية في تمام الساعة 8:30 صباحا وحتى الساعة 3 عصرا يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت، وذلك وفقا لقرار البنك المركزي المصري، وذلك لعدم تعطيل مصالح العملاء البنكية من سحب وإيداع و تحويل ودفع فواتير وغير ذلك من العمليات البنكية.

فيما تكون مواعيد العاملين في القطاع المصرفي المصري بكافة البنوك من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 4 عصرا، وذلك للاستعداد لاستقبال العملاء يوميا ماعدا يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

اجازة عيد الأضحى 1444 هـ

أعلن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن إجازة عيد الأضحى المبارك ستكون 7 أيام للعاملين في الهيكل الإداري للدولة خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023 إلى يوم الأحد 2 يوليو 2023 عدا الطلاب والعاملين في امتحانات الثانوية العامة وفقا للجدول المعتمد رسميا من قبل وزارة التربية والتعليم.

إجازة البنوك في عيد الاضحى 2023

ولم يصدر البنك المركزي المصري حتى الآن بيانا رسميا يوضح فيه بموعد اجازة العيد ومدة إغلاق البنوك المصرية في تلك الفترة رسميا حيث يتم غلق فروع البنوك فقط مع استمرار كافة عمليات السحب والإيداع والتحويل بين الحسابات ودفع الفواتير الشهرية للمرافق فجميعها تتم من خلال ماكينات الصرف الآلي للبنوك أو من خلال الانترنت البنكي.

إجازات البنوك 2023

زاد التساؤل عن مواعيد غلق البنوك والإجازات الرسمية للعاملين فيها حيث يحصل العاملين في البنوك المصرية على إجازة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع وأيام الإجازات الرسمية التي تمنحها الدولة للعاملين في كافة المصالح الحكومية بالدولة بأجر كامل وفقا لقانون العمل المصري الذي ينظم علاقة العمل بين الموظفين و المؤسسات التي يعملون بها.

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