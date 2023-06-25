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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار العملات أمام الجنيه في البنوك اليوم

الدولار
الدولار

واصلت أسعار صرف الدولار استقرارها مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد في بداية التعاملات الأسبوعية بالبنوك المصرية.

وفي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر"، استقر سعر صرف الدولار ليسجل 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، سجل الدولار 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل الدولار 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت أسعار العملة الأوروبية "اليورو" تراجعا ملحوظا ما بين 10 - 32 قرشا للشراء والبيع في البنوك المصرية، ففي البنك الأهلي وبنك مصر سجل 33.34 جنيه للشراء و33.80 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، سجلت العملة الأوروبية 33.45 جنيه للشراء و33.92 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات سعر العملة الأوروبية مقابل الجنيه 33.93 جنيه للشراء و34.05 جنيه للبيع.

كما سجل الجنيه الإسترليني تراجعا ما بين 8 - 17 قرشا للشراء والبيع في البنوك المصرية، ففي البنك الأهلي وبنك مصر سجل الإسترليني 39.01 جنيه للشراء و39.34 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، سجل الإسترليني 39.14 جنيه للشراء و39.47 جنيه للبيع.

وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري 39.35 جنيه للشراء و39.47 جنيه للبيع.

وعربيا، سجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي سجل 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع، والدينار الكويتي سجل 99.39 جنيه للشراء و100.39 جنيه للبيع.

وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي قد عقدت اجتماعها الرابع لهذا العام، الخميس الماضي حيث قررت إبقاء أسعار الفائدة عند مستوى 18.25% و19.25%. 

وكان الاجتماع الأول للجنة السياسات النقدية في 2 فبراير أسفر على الإبقاء على سعري الفائدة عند مستوى 16.25% و17.25 %، وأسفر الاجتماع الثاني في 30 مارس 2023 على رفع الفائدة 2% لتصل إلى 18.25% و19.25%، وجاء قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بالإبقاء على سعري الفائدة عند مستوى 18.25% و19.25% يوم 18 مايو.

أسعار صرف الدولار الدولار الجنيه المصري البنوك سعر الدولار

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