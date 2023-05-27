تبدأ الثامنة والنصف صباحا.. مواعيد عمل البنوك خلال شهر يونيو 2023

يبحث كثير من المواطنين وأصحاب الأعمال، على محركات البحث عبر الإنترنت عن مواعيد عمل البنوك خلال شهر يونيو 2023 ، وأبرز الخدمات التي تقدمها البنوك عبر فروعها.

مواعيد عمل البنوك خلال شهر يونيو 2023

وفي هذا التقرير يرصد الدستور التفاصيل والمعلومات الكاملة عن مواعيد عمل البنوك خلال شهر يونيو 2023.

وبحسب ما أعلنه البنك المركزي المصري، فمواعيد عمل البنوك في مصر يوميا من الساعة 8.30 صباحا حتى 3 عصرا، عدا يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، في حين يعمل الموظفين من الساعة 8 صباحا إلى 4 عصرا.

مواعيد عمل البنوك خلال شهر يونيو 2023

بدأ العد التنازلي لاستقبال عيد الأضحى 2023، حيث يستعد المسلمون لاستقبال عيد الأضحى المبارك 2023، ويتساءل الموظفون في القطاع الحكومي والخاص، عن موعد إجازة عيد الأضحى 2023، ومن المقرر أن تأتي إجازة عيد الأضحى 2023 في مصر كالآتي:

اجازة عيد الأضحى بالبنوك

من المقرر ان تبدأ عطلة عيد الأضحى المبارك بجميع مؤسسات الدولة ومنها البنوك وفق التوقيت الفلكي بداية من يوم الثلاثاء 27 يونيو حتي يوم 1 يوليو 2023 بحيث يوافق يوم 27 يونيو وقفة عرفة وبدا من 28 يونيو إلى 1 يوليو أيام عيد الاضحي علي ان يعاود عمل البنوك بدا من يوم الأحد 2 يوليو 2023 .

الخدمات البنكية المقدمة للمواطنين

ماكينات الصراف الآلي

يمكنك إجراء بعض المعاملات البنكية السريعة من خلال ماكينات الصراف الآلي خدمة السحب والإيداع، والتحويل من حساب إلى حساب آخر، سداد مستحقات البطاقة الائتمانية، سداد أقساط القروض، سداد الفواتير والمصروفات الدراسية من خلال خاصية فوري الموجودة في الماكينة، وشحن رصيد التليفون، التبرع للجمعيات الخيرية، طباعة كشف حساب مختصر.