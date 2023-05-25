سعر الريال السعودى اليوم الخميس 25 مايو 2023 فى البنوك المصرية

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الخميس في جميع البنوك العاملة في مصر، كما استقر سعر العملات الاجنبية العربية أيضًا، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الريال السعودي والعملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 25 مايو 2023 في البنوك المصرية.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر، 8.119 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع.

الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، 8.18 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

الريال السعودي في بنك الإسكندرية، 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

الريال السعودي اليوم في بنك سايب، 8.10 جنيهات للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري ، 8.02 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

الريال السعودي في بنك كريدي اجريكول ، 8.16 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

الريال السعودي في بنك المصري الخليجي، 8.17 جنيه للشراء، و8.25جنيه للبيع.

الريال السعودي في بنك قناة السويس،8.19 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

الريال السعودى في بنك التعمير والإسكان، 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

الريال السعودى في بنك قطر الوطني الأهلي، 8.13 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر العملات الأجنبية اليوم