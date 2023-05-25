الخميس 25 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الخميس 25 مايو 2023 فى البنوك المصرية

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الخميس في جميع البنوك العاملة في مصر، كما استقر سعر العملات الاجنبية العربية أيضًا، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الريال السعودي والعملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 25 مايو 2023 في البنوك المصرية.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر، 8.119 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع.

الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، 8.18 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

الريال السعودي في بنك الإسكندرية، 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر جرام الفضة اليوم الأربعاء 24 مايو 2023 في بورصة المعادن

سعر كرتونة البيض في جميع الشركات اليوم الأربعاء 24 مايو 2023

الريال السعودي اليوم في بنك سايب، 8.10 جنيهات للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري ، 8.02 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

الريال السعودي في بنك كريدي اجريكول ، 8.16 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

الريال السعودي في بنك المصري الخليجي، 8.17 جنيه للشراء، و8.25جنيه للبيع.

الريال السعودي في بنك قناة السويس،8.19 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

الريال السعودى في بنك التعمير والإسكان، 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

الريال السعودى في بنك قطر الوطني الأهلي، 8.13 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر العملات الأجنبية اليوم 

الدولار أمريكى30.8380 جنيه 30.9357 جنيه
يورو33.2125 جنيه33.3301 جنيه
جنيه إسترلينى38.1990 جنيه38.3294 جنيه
فرنك سويسرى34.1582 جنيه34.2816 جنيه
100 ين يابانى22.2770 جنيه22.3556 جنيه
ريال سعودى8.2226 جنيه8.2491 جنيه
دينار كويتى100.3351 جنيه100.6858 جنيه
درهم إماراتى8.3961 جنيه8.4250 جنيه
اليوان الصينى4.3742 جنيه4.3884 جنيه

 

 

 

 

 

 

 

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