سعر الريال السعودى اليوم الخميس 25 مايو 2023 فى البنوك المصرية
استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الخميس في جميع البنوك العاملة في مصر، كما استقر سعر العملات الاجنبية العربية أيضًا، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الريال السعودي والعملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 25 مايو 2023 في البنوك المصرية.
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك مصر، 8.119 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع.
الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، 8.18 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.
الريال السعودي في بنك الإسكندرية، 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.
الريال السعودي اليوم في بنك سايب، 8.10 جنيهات للشراء، و8.25 جنيه للبيع.
الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري ، 8.02 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.
الريال السعودي في بنك كريدي اجريكول ، 8.16 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.
الريال السعودي في بنك المصري الخليجي، 8.17 جنيه للشراء، و8.25جنيه للبيع.
الريال السعودي في بنك قناة السويس،8.19 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.
الريال السعودى في بنك التعمير والإسكان، 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.
الريال السعودى في بنك قطر الوطني الأهلي، 8.13 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.
سعر العملات الأجنبية اليوم
|الدولار أمريكى
|30.8380 جنيه
|30.9357 جنيه
|يورو
|33.2125 جنيه
|33.3301 جنيه
|جنيه إسترلينى
|38.1990 جنيه
|38.3294 جنيه
|فرنك سويسرى
|34.1582 جنيه
|34.2816 جنيه
|100 ين يابانى
|22.2770 جنيه
|22.3556 جنيه
|ريال سعودى
|8.2226 جنيه
|8.2491 جنيه
|دينار كويتى
|100.3351 جنيه
|100.6858 جنيه
|درهم إماراتى
|8.3961 جنيه
|8.4250 جنيه
|اليوان الصينى
|4.3742 جنيه
|4.3884 جنيه