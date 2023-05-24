سعر كرتونة البيض في جميع الشركات اليوم الأربعاء 24 مايو 2023

شهدت أسعار البيض تراجعا خلال الأيام الماضية بنسبة 20%، وفي السطور التالية نستعرض اسعار البيض اليوم الأربعاء 24 مايو 2023 في بورصة الكناني.

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء

سجلت سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء 24 مايو 2023 في شركة أسيوط للاستثمار (الأبيض) 79.5 جنيه للكرتونة.

سجلت أسعار كرتونة البيض اليوم الأربعاء 24 مايو 2023 في شركة أحمد الجوهري (الأبيض) 80 جنيها للكرتونة.

سجلت أسعار كرتونة البيض اليوم الأربعاء 24 مايو 2023 في شركة أحمد الجوهري (البني) 87 جنيها للكرتونة.

سجل سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء 24 مايو 2023 في شركة الصحراوي وبسيون (الأبيض) 78 جنيها للكرتونة.

سجل سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء 24 مايو 2023 في شركة الصحراوي وبسيون (البني) 85 جنيها للكرتونة.

سجلت أسعار كرتونة البيض اليوم الأربعاء 24 مايو 2023 في شركةكمشيش (البني) 87 جنيها للكرتونة.

سجل سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء 24 مايو 2023 في شركة رشاد حمزه (الأبيض) 78.75 جنيها للكرتونة.

سجلت أسعار كرتونة البيض اليوم الأربعاء 24 مايو 2023 في شركة رشاد حمزه (البني) 87.75 جنيها للكرتونة.

أسعار كرتونة البيض في الشركات اليوم

سجلت أسعار كرتونة البيض اليوم الأربعاء 24 مايو 2023 في شركةالزراعي الرئيسية (الأبيض) 78 جنيها للكرتونة.

سجلت أسعار كرتونة البيض اليوم الأربعاء 24 مايو 2023 في شركة البنا جروب (الأبيض) 78.75 جنيها للكرتونة.

سجلت أسعار كرتونة البيض اليوم الأربعاء 24 مايو 2023 في شركة الزراعي الرئيسية (البني) 85 جنيها للكرتونة.

سجلت أسعار كرتونة البيض اليوم الأربعاء 24 مايو 2023 في شركة البنا جروب (البني) 87.75 جنيها للكرتونة.

سجلت أسعار كرتونة البيض اليوم الأربعاء 24 مايو 2023 في شركة الصالحية (البني) 87 جنيها للكرتونة.

سجلت أسعار كرتونة البيض اليوم الأربعاء 24 مايو 2023 في شركة أكتوبر (الأبيض) 78 جنيها للكرتونة.

سجلت أسعار كرتونة البيض اليوم الأربعاء 24 مايو 2023 في شركة أكتوبر (البني) 87 جنيها للكرتونة.

سجلت أسعار كرتونة البيض اليوم الأربعاء 24 مايو 2023 في شركة شوشة المنيا (الأبيض) 80 جنيها للكرتونة.

سجلت أسعار كرتونة البيض اليوم الأربعاء 24 مايو 2023 في شركة شوشة المنيا (البني) 88 جنيها للكرتونة.