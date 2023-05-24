سعر جرام الفضة اليوم الأربعاء 24 مايو 2023 في بورصة المعادن

يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الفضة علي مدار اليوم، حيث تعتبر الفضة من المعادن الهامة التي تأتي بعد الذهب، حيث أنها تتدخل في العددي من الصناعات والتي من أهمها صناعة الذهب، حيث يتجه البعض لشراء الفضة كابديل للاكسسورات الذهب.

ونستعرض في السطور التالية أسعار الفضة اليوم الأربعاء 24 مايو في بورصة المعادن، والتي جاءت كالتالي:

أسعار جرام الفضة نقي عيار 99.9 اليوم في بورصة المعادن

بلغت أسعار جرام فضة نقي عيار 99.9 اليوم الأربعاء 24 مايو في بورصة المعادن سعر23.20 جنيها مقابل السعر بالدولار والذي سجل 0.75 دولار.

أسعارجرام الفضة بريطاني عيار 95.8 اليوم في بورصة المعادن

بلغت أسعارجرام فضة بريطاني عيار 95.8 اليوم الأربعاء 24 مايو في بورصة المعادن سعر22.22 جنيها مقابل السعر بالدولار والذي سجل 0.72 دولار.

أسعار جرام الفضة استرليني عيار 92.5 اليوم في بورصة المعادن

بلغت أسعارجرام فضة استرليني عيار 92.5 اليوم الأربعاء 24 مايو في بورصة المعادن سعر21.46

0.70 دولار.

سعر جرام الفضة عيار 916 اليوم في بورصة المعادن

بلغت أسعارجرام فضة عيار 916 اليوم الأربعاء 24 مايو في بورصة المعادن سعر21.25 جنيها مقابل السعر بالدولار والذي سجل 0.69 دولار.

أسعار جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي) اليوم في بورصة المعادن

بلغت أسعارجرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي) اليوم الأربعاء 24 مايو في بورصة المعادن سعر20.30 جنيها مقابل السعر بالدولار والذي سجل 0.66 دولار.

سعر جرام الفضة عيار 800 اليوم في بورصة المعادن

بلغت أسعارجرام فضة عيار 800 اليوم الأربعاء 24 مايو في بورصة المعادن سعر 18.56جنيها مقابل السعر بالدولار والذي سجل 0.60 دولار.

أسعار جرام فضة عيار 750 اليوم في بورصة المعادن

بلغت أسعارجرام فضة عيار 750 اليوم الأربعاء 24 مايو في بورصة المعادن سعر17.40جنيها مقابل السعر بالدولار والذي سجل 0.56 دولار.

أسعار جرام فضة عيار 585 اليوم في بورصة المعادن

بلغت أسعارجرام فضة عيار 585 اليوم الأربعاء 24 مايو في بورصة المعادن سعر 13.57 جنيها مقابل السعر بالدولار والذي سجل 0.44 دولار.