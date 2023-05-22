أسعار الفضة اليوم الإثنين22 مايو في بورصة المعادن

مازال البحث مستمرًا عن أسعار الفضة، حيث الفضة من أهم المعادن والتي تتدخل في صناعة الأكسسورات، حيث أن الأتجاه الأكثر كان للفضة خاصة بعد إرتفاع أسعار الذهب.

وتستعرض الدستور في نشرتها علي مدار اليوم أسعار الفضة اليوم الأثنين 22 مايو وفقا إلي احدث تحديث في بورصة المعادن.

سعرجرام فضة نقي عيار 99.9 اليوم الأثنين 22 مايو

بلغت أسعار جرام فضة نقي عيار 99.9 اليوم الأثنين 22 مايو سعر 23.57 جنيها مصري، مقابل السعر العالمي والذي سجل 0.76 دولار أمريكي.

سعرجرام فضة بريطاني عيار 95.8 اليوم الأثنين 22 مايو

بلغت أسعار جرام فضة بريطاني عيار 95.8 اليوم الأثنين 22 مايو سعر22.58 جنيها مصري، مقابل السعر العالمي والذي سجل 0.73 دولار أمريكي.

سعرجرام فضة استرليني عيار 92.5 اليوم الأثنين 22 مايو

بلغت أسعارجرام فضة استرليني عيار 92.5 اليوم الأثنين 22 مايو سعر 21.80 جنيها مصري، مقابل السعر العالمي والذي سجل 0.71 دولار أمريكي.

سعر جرام فضة عيار 916 اليوم الأثنين 22 مايو

بلغت أسعارجرام فضة عيار 916 اليوم الأثنين 22 مايو سعر 21.59 جنيها مصري، مقابل السعر العالمي والذي سجل 0.70 دولار أمريكي.

سعر جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي) اليوم الأثنين 22 مايو

بلغت أسعار جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي) اليوم الأثنين 22 مايو سعر 20.62 جنيها مصري مقابل السعر العالمي والذي سجل 0.67 دولار أمريكي.

سعر جرام فضة عيار 800 اليوم الأثنين 22 مايو

بلغت سعر جرام فضة عيار 800 اليوم الأثنين 22 مايو سعر 18.86جنيها مصري جنيها مصري مقابل السعر العالمي والذي سجل0.61 دولار أمريكي.

سعر جرام فضة عيار 750 اليوم الأثنين 22 مايو

سعر جرام فضة عيار 750 اليوم الأثنين 22 مايو سعر 17.68جنيها مصري جنيها مصري مقابل السعر العالمي والذي سجل 0.57 دولار أمريكي.

سعر جرام فضة عيار 585 اليوم الأثنين 22 مايو

جرام فضة عيار 585 اليوم الأثنين 22 مايو سعر 13.79جنيها مصري جنيها مصري مقابل السعر العالمي والذي سجل 0.45 دولار أمريكي.