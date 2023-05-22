الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الفضة اليوم الإثنين22 مايو في بورصة المعادن

الفضة
الفضة

مازال البحث مستمرًا عن أسعار الفضة، حيث الفضة من أهم المعادن والتي تتدخل في صناعة الأكسسورات، حيث أن الأتجاه الأكثر كان للفضة خاصة بعد إرتفاع أسعار الذهب.

وتستعرض الدستور في نشرتها علي مدار اليوم أسعار الفضة اليوم الأثنين 22 مايو وفقا إلي احدث تحديث في بورصة المعادن.

سعرجرام فضة نقي عيار 99.9 اليوم الأثنين 22 مايو

بلغت أسعار جرام فضة نقي عيار 99.9 اليوم الأثنين 22 مايو سعر 23.57 جنيها مصري، مقابل السعر العالمي والذي سجل 0.76 دولار أمريكي.

سعرجرام فضة بريطاني عيار 95.8 اليوم الأثنين 22 مايو         

بلغت أسعار جرام فضة بريطاني عيار 95.8 اليوم الأثنين 22 مايو سعر22.58 جنيها مصري، مقابل السعر العالمي والذي سجل 0.73 دولار أمريكي.

أسعار الفضة اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023

منتصف التعاملات|سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 22-5-2023

منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم الاثنين 22 مايو 2023

محمد شاكر: تحريك سعر الصرف انعكس على رفع تكلفة إنتاج الكهرباء

سعرجرام فضة استرليني عيار 92.5 اليوم الأثنين 22 مايو              

بلغت أسعارجرام فضة استرليني عيار 92.5 اليوم الأثنين 22 مايو سعر 21.80 جنيها مصري، مقابل السعر العالمي والذي سجل 0.71 دولار أمريكي.

سعر جرام فضة عيار 916 اليوم الأثنين 22 مايو              

بلغت أسعارجرام فضة عيار 916 اليوم الأثنين 22 مايو سعر 21.59 جنيها مصري، مقابل السعر العالمي والذي سجل 0.70 دولار أمريكي.

سعر جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي) اليوم الأثنين 22 مايو        

بلغت أسعار جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي) اليوم الأثنين 22 مايو سعر 20.62 جنيها مصري مقابل السعر العالمي والذي سجل 0.67 دولار أمريكي.

سعر جرام فضة عيار 800 اليوم الأثنين 22 مايو          

بلغت سعر جرام فضة عيار 800 اليوم الأثنين 22 مايو سعر 18.86جنيها مصري جنيها مصري مقابل السعر العالمي والذي سجل0.61 دولار أمريكي.

سعر جرام فضة عيار 750  اليوم الأثنين 22 مايو  

سعر جرام فضة عيار 750 اليوم الأثنين 22 مايو سعر 17.68جنيها مصري جنيها مصري مقابل السعر العالمي والذي سجل 0.57 دولار أمريكي.

سعر جرام فضة عيار 585 اليوم الأثنين 22 مايو    

جرام فضة عيار 585 اليوم الأثنين 22 مايو سعر 13.79جنيها مصري جنيها مصري مقابل السعر العالمي والذي سجل 0.45 دولار أمريكي.

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