الإثنين 22 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

محمد شاكر: تحريك سعر الصرف انعكس على رفع تكلفة إنتاج الكهرباء

الدكتور محمد شاكر
الدكتور محمد شاكر

أعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، أنه من المستهدف الوصول إلى 60% استخدام طاقة متجددة في 2040.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلب مقدم من النائب مجد الدين بركات عضو المجلس بشأن استيضاح سياسة الحكومة عن تصدير الفائض من الكهرباء للدول الأخرى خاصة الدول الأوروبية اليونان - إيطاليا وبعض الدول الأخرى.

وأشار إلى أن تحريك سعر الصرف انعكس على رفع تكلفة إنتاج الكهرباء، قائلا: "لدينا وقت ذروة يرتفع فيه طلب الطاقة على الكهرباء والوزارة دائما تراعي هذا الأمر".

وكشف أن مصر لديها ربط مع الأردن، ليبيا، والسودان، مشيرا إلى أن تطوير محطات الكهرباء، ورفع القدرات والاستعانة بالطاقة الجديدة والمتجددة.

وقال محمد شاكر: نعمل بشكل مستمر على تطوير وتجديد الشبكات لاستيعاب القدرات والمتغيرات الجديدة، قائلا: تجاوزنا على كافة المشكلات في العجز بالقدرات المتاحة.

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء الدول الأوروبية الفائض من الكهرباء الطاقة الجديدة والمتجددة

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