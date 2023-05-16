أسعار الفضة اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023

زاد البحث عن أسعار الفضة خلال الأيام الماضية خاصة مع حركة التقلبات في أسعار الذهب، حيث أن الفضة من المعادن الهامة التي تتدخل في العديد من الصناعات الهامة والتي من اهمها صناعة الأكسسورات.

اسعار جرام الفضة اليوم الثلاثاء

ويقدم الـ"الدستور" في السطور التالية أسعار الفضة خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023.

سعر جرام فضة نقي عيار 99.9

بلغ متوسط أسعارجرام الفضة النقي عيار99.9 اليوم الثلاثاء 16 مايو سعر23.88 جنيها، مقابل السعر العالمي والذي بلغ 0.77 دولار أمريكي.

سعر جرام فضة بريطاني عيار 95.8

بلغ متوسط أسعارجرام فضة بريطاني عيار 95.8 ، اليوم الثلاثاء 16 مايو سعر22.88، مقابل السعر العالمي والذي بلغ 0.74 دولار أمريكي.

سعر جرام فضة استرليني عيار 92.5

بلغ متوسط سعر جرام فضة استرليني عيار 92.5 ، اليوم الثلاثاء 16 مايو سعر22.09، مقابل السعر العالمي والذي بلغ 0.71 دولار امريكيي.

سعر جرام فضة عيار 916

بلغ متوسط سعرجرام فضة عيار 916 اليوم الثلاثاء 16 مايو سعر21.88، مقابل السعر العالمي والذي بلغ 0.71 دولار امريكيي.

سعر جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي)

بلغ متوسط سعر جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي) 20.90 اليوم الثلاثاء 16 مايو سعر مقابل السعر العالمي والذي بلغ 0.68 دولار امريكيي.

سعر جرام فضة عيار 800

بلغ متوسط سعرجرام فضة عيار 800 اليوم الثلاثاء 16 مايو سعر19.11 ،مقابل السعر العالمي والذي بلغ 0.62 دولار امريكيي.

سعر جرام فضة عيار 750

بلغ متوسط سعرجرام فضة عيار 750 اليوم الثلاثاء 16 مايو سعر 17.91، مقابل السعر العالمي والذي بلغ 0.58 دولار امريكيي.

سعر جرام فضة عيار 585

بلغ متوسط سعر جرام فضة عيار 585 اليوم الثلاثاء 16 مايو سعر13.97، مقابل السعر العالمي والذي بلغ 0.45 دولار امريكي.