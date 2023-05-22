الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

منتصف التعاملات|سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 22-5-2023

اليورو
اليورو

استقر سعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 22 مايو 2023، خلال منتصف التعاملات أمام الجنيه المصري، حيث سجل نحو 33.33 جنيهًا للشراء، و 33.45 جنيهًا للبيع، طبقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري. 

سعر اليورو اليوم الاثنين مقابل الجنيه المصري

نستعرض خلال السطور التالية، آخر تحديث لـ سعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 22 مايو 2023 خلال منتصف التعاملات في عدد من البنوك المصرية.

سعر اليورو في بنك القاهرة

شهد سعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 22 مايو 2023 استقرارًا في بنك القاهرة، حيث سجل 33.75 جنيه للشراء، و33.95 جنيه للبيع، كما سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 33.75 جنيه للشراء، 34.10 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIb

سعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 22 مايو 2023 مقابل الجنيه المصري استقر خلال منتصف التعاملات في البنك التجاري الدولي CIB، مسجلاً 33.91 جنيه للشراء، و34.24 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الأحد 21-5-2023

تحديث يومي| سعر اليورو اليوم الأحد 21-5-2023 خلال التعاملات المسائية

سعر صرف الدولار اليوم الإثنين مقابل الجنيه المصرى فى البنوك المصرية 

سعر الدولار مقابل الجنيه في التعاملات المسائية اليوم الأحد 21 مايو 2023

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

شهد سعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 22 مايو 2023 خلال منتصف التعاملات استقرارًا ليبلغ نحو 33.92 جنيه للشراء، و34.05 جنيه للبيع، داخل مصرف أبوظبي.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 22 مايو 2023 في البنك الأهلي المصري حيث سجل نحو 33.90 جنيه للشراء، و34.21 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

بلغ سعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 22 مايو 2023 استقرارًا في بنك البركة خلال منتصف التعاملات ليسجل نحو 39.93 جنيه للشراء، و34.13 جنيه للبيع.

سعر اليورو  في بنك فيصل الإسلامي

استقر سعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 22 مايو 2023 في بنك فيصل الإسلامي مقابل الجنيه المصري ليبلغ 33.40 جنيه للشراء، و33.53 جنيه للبيع

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