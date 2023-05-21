الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الأحد 21-5-2023

اليورو
اليورو

شهد سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 21 مايو 2023 خلال التعاملات المسائية، استقرارًا أمام الجنيه المصرية، حيث بلغ نحو 33.33 جنيهًا للشراء، و 33.45 جنيهًا للبيع، طبقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري، وشهد سعر اليورو خلال الفترة الماضية استقرارًا مقابل الجنيه المصري.

سعر اليورو اليوم الأحد مقابل الجنيه المصري 

ينشر "الدستور" خلال السطور التالية، آخر تحديث لـ سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 21 مايو 2023 في التعاملات المسائية في عدد من البنوك المصرية.

سعر اليورو في بنك القاهرة

سعر اليورو اليوم الأحد في بنك القاهرة، استقر مسجلاً 33.75 جنيه للشراء، و33.95 جنيه للبيع، كما سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 33.75 جنيه للشراء، 34.10 للبيع

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIb

شهد سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 21 مايو 2023 مقابل الجنيه المصري استقرارًا خلال التعاملات المسائية في البنك التجاري الدولي CIB، مسجلاً 33.91 جنيه للشراء، و34.24 جنيه للبيع.

تحديث يومي| سعر اليورو اليوم الأحد 21-5-2023 خلال التعاملات المسائية

سعر اليورو اليوم السبت 20-5-2023 أمام الجنيه المصري

سعر اليورو اليوم الأربعاء 17-5-2023 أمام الجنيه المصري

سعر الذهب لحظة بلحظة فى مصر تحديث لحظى عيار 21

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 21 مايو 2023 خلال التعاملات المسائية استقرارًا ليبلغ نحو 33.92 جنيه للشراء، و34.05 جنيه للبيع، داخل مصرف أبوظبي.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 21 مايو 2023 استقرارًا في البنك الأهلي المصري خلال التعاملات المسائية مسجلاً 33.90 جنيه للشراء، و34.21 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

سجل سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 21 مايو 2023 استقرارًا في بنك البركة خلال التعاملات المسائية ليبلغ نحو 39.93 جنيه للشراء، و34.13 جنيه للبيع.

سعر اليورو  في بنك فيصل الإسلامي

استقر سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 21 مايو 2023 خلال التعاملات المسائية في بنك فيصل الإسلامي مقابل الجنيه المصري ليبلغ 33.40 جنيه للشراء، و33.53 جنيه للبيع.

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