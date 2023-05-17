الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر اليورو اليوم الأربعاء 17-5-2023 أمام الجنيه المصري

اليورو
اليورو

شهد سعر اليورو اليوم الأربعاء الموافق 17 مايو 2023، استقرارًا مقابل العملة المحلية (الجنيه المصري) في البنوك المصرية والعاملة في مصر خلال منتصف التعاملات مسجلاً نحو 33.70 جنيه للشراء، و33.82 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري، حيث شهد سعر اليورو استقرارًا خلال الفترة الماضية.

سعر اليورو اليوم الأربعاء مقابل الجنيه المصري 

نقدم خلال السطور التالية، آخر تحديث لـ سعر اليورو اليوم الأربعاء الموافق 17 مايو 2023 خلال منتصف التعاملات في عدد من البنوك المصرية.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIb

سجل سعر اليورو اليوم الأربعاء الموافق 17 مايو 2023 مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات في البنك التجاري الدولي CIB، استقرارًا مسجلاً 33.91 جنيه للشراء، و34.24 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك القاهرة

استقر سعر اليورو اليوم الأربعاء الموافق 17 مايو 2023 في بنك القاهرة، حيث سجل 33.75 جنيه للشراء، و33.95 جنيه للبيع، كما سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 33.75 جنيه للشراء، 34.10 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

كما استقر سعر اليورو اليوم الأربعاء الموافق 17 مايو 2023 في البنك الأهلي المصري حيث سجل نحو 33.90 جنيه للشراء، و34.21 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

شهد سعر اليورو اليوم الأربعاء خلال منتصف التعاملات استقرارًا ليبلغ نحو 33.92 جنيه للشراء، و34.05 جنيه للبيع، داخل مصرف أبوظبي.

آخر تحديث|سعر اليورو اليوم الإثنين 15-5-2023

سعر اليورو في بنك البركة

سجل سعر اليورو اليوم الأربعاء الموافق 17 مايو 2023 استقرارًا في بنك البركة خلال منتصف التعاملات ليسجل نحو 39.93 جنيه للشراء، و34.13 جنيه للبيع.

سعر اليورو  في بنك فيصل الإسلامي

استقر سعر اليورو اليوم الأربعاء الموافق 17 مايو 2023 في بنك فيصل الإسلامي مقابل الجنيه المصري ليبلغ 33.40 جنيه للشراء، و33.53 جنيه للبيع.

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