آخر تحديث|سعر اليورو اليوم الإثنين 15-5-2023

تباين سعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 15 مايو 2023 أمام الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية والعاملة في مصر، حيث بلغ متوسط سعر اليورو اليوم نحو 33.70 جنيه للشراء، و 33.82 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك

ينشر “الدستور” في التقرير التالي، قائمة لآخر تحديث لـ سعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 15 مايو 2023 في منتصف التعاملات في عدد من البنوك المصرية.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة

ثبت سعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 15 مايو 2023 في بنك القاهرة، حيث سجل 33.75 جنيه للشراء، و33.95 جنيه للبيع، كما سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 33.75 جنيه للشراء، 34.10 للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

لم يتغير سعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 15 مايو 2023 في البنك الأهلي المصري حيث سجل نحو 33.90 جنيه للشراء، و34.21 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIb

سجل سعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 15 مايو 2023 مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 33.91 جنيه للشراء، و34.24 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 15 مايو 2023 سجل استقرارًا خلال منتصف التعاملات ليبلغ نحو 33.92 جنيه للشراء، و34.05 جنيه للبيع، داخل مصرف أبو ظبي.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك البركة

سجل سعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 15 مايو 2023 استقرارًا في بنك البركة خلال منتصف التعاملات ليسجل نحو 39.93 جنيه للشراء، و34.13 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي

استقر سعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 15 مايو 2023 في بنك فيصل الإسلامي مقابل الجنيه المصري ليبلغ 33.40 جنيه للشراء، و33.53 جنيه للبيع.