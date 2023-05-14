سعر اليورو اليوم الأحد 14 مايو 2023 مقابل الجنيه في التعاملات المسائية

تباين سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 14 مايو 2023 مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية في البنوك المصرية والعاملة في مصر، حيث سجل متوسط سعره نحو 33.70 جنيه للشراء، 33.82 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك

“الدستور” يستعرض في السطور القادمة، آخر تحديث لـ سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 14 مايو 2023 في التعاملات المسائية في البنوك المصرية.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة

سعر اليورو اليوم الأحد 14 مايو 2023 استقر في بنك القاهرة، مسجلاً 33.75 جنيه للشراء، و33.95 جنيه للبيع، كما سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 33.75 جنيه للشراء، 34.10 للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

شهد سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 14 مايو 2023 استقرارًا في البنك الأهلي المصري ليسجل نحو 33.90 جنيه للشراء، و34.21 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIb

سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 14 مايو 2023 مقابل الجنيه المصري بلغ في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 33.91 جنيه للشراء، و34.24 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 14 مايو 2023 سجل استقرارًا خلال التعاملات المسائية مسجلاً 33.92 جنيه للشراء، و34.05 جنيه للبيع، داخل مصرف أبو ظبي.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك البركة

سجل سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 14 مايو 2023 استقرارًا في بنك البركة خلال التعاملات المسائية ليسجل نحو 39.93 جنيه للشراء، و34.13 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي

استقر سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 14 مايو 2023 في بنك فيصل الإسلامي مقابل الجنيه المصري ليبلغ 33.40 جنيه للشراء، و33.53 جنيه للبيع.