تحديث يومي| سعر الدولار اليوم الأحد في مصر 14-5-2023

سعر الدولار اليوم الأحد في مصر تحديث يومي الموافق 14 مايو 2023، تصدر محركات البحث على «جوجل»، خلال الساعات الماضية بسبب البحث من قبل المواطنين المصريين عن سعر الدولار في الأسواق في البنوك بسبب ترابطه ببعض أسعار السلع، وفي السياق يقدم «الدستور» آخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم في البنوك.

سعر الدولار اليوم الأحد في مصر تحديث يومي

شهد سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 14 مايو 2023، استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات، وفقًا لما جاء على موقع البنك المركزي المصري، مسجلًا 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، طبقًا لآخر تحديث لمتوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنوك المصرية

يقدم «الدستور» آخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم الأحد 14 مايو 2023 مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية والعاملة في مصر خلال منتصف التعاملات، وفيما يلي نستعرض قائمة بآخر تحديث لـ سعر الدولار في البنوك.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي “cib"

-30.86 جنيه للشراء.

-30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر

-30.76 جنيه للشراء.

-30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

-30.86 جنيه للشراء.

-30.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

-30.76 جنيه للشراء.

-30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في سوريا

شهد سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 14 مايو 2023 حالة من التباين مقابل الليرة السورية خلال منتصف التعاملات، حيث بلغ سعر الدولار في سوق دمشق استقرارًا ليبلغ 8675 ليرة للشراء، و8775 ليرة للبيع، كما شهد سعر الدولار ارتفاعًا في الحسكة مسجلاً 8700 ليرة للشراء، و 8750 ليرة للبيع، وسجل في إدلب نحو 8720 ليرة للشراء، و 8770 ليرة للبيع.

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