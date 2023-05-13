السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تعرف على سعر اليورو اليوم السبت 13-5-2023 مقابل الجنيه المصري

اليورو
اليورو

شهد سعر اليورو اليوم 13 مايو 2023، تباينًا ملحوظًا مقابل الجنيه المصري في منتصف التعاملات في البنوك المصرية والعاملة في مصر، ويستعرض البنك المركزي المصري سعر اليورو اليوم حيث بلغ 33.70 جنيه للشراء، 33.82 جنيه للبيع.

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سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك

ينشر “الدستور” خلال السطور التالية، نشرة لآخر تحديث لـ سعر اليورو اليوم السبت الموافق 13 مايو 2023 خلال منتصف التعاملات في عدد من البنوك المصرية.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة

استقر سعر اليورو اليوم السبت 13 مايو 2023 في بنك القاهرة، شهد استقرارًا مسجلاً 33.75 جنيه للشراء، و33.95 جنيه للبيع، كما سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 33.75 جنيه للشراء، 34.10 للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

شهد سعر اليورو اليوم السبت الموافق 13 مايو 2023 استقرارًا في البنك الأهلي المصري ليسجل نحو 33.90 جنيه للشراء، و34.21 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك البركة

سعر اليورو اليوم السبت الموافق 13 مايو 2023 سجل استقرارًا في بنك البركة خلال منتصف التعاملات ليسجل نحو 39.93 جنيه للشراء، و34.13 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر اليورو اليوم السبت الموافق 13 مايو 2023 شهد استقرارًا داخل مصرف أبو ظبي خلال منتصف التعاملات ليبلغ نحو 33.92 جنيه للشراء، و34.05 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIb

بلغ سعر اليورو اليوم السبت الموافق 13 مايو 2023 مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 33.91 جنيه للشراء، و34.24 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي

سعر اليورو اليوم السبت الموافق 13 مايو 2023 في بنك فيصل الإسلامي شهد استقرارًا مقابل الجنيه المصري ليبلغ 33.40 جنيه للشراء، و33.53 جنيه للبيع.

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